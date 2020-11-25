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25/11/2020 16:38

【施政迴響】雷鼎鳴：絕對支持明日大嶼，填海間接逼棕地改用途

　　《經濟通通訊社記者張可怡２５日報道》行政長官林鄭月娥發表任內第四份《施政報告》，
提及了爭議不斷的「明日大嶼」計劃，她揚言，現屆政府不會放棄有關工作，並會爭取盡快開展
有關研究，又聲稱其間會繼續聆聽各方意見，積極探討創新的融資方案。香港科技大學經濟學系
前系主任及榮休教授雷鼎鳴在《經濟通》ｈｏｔ　ｔａｌｋ　１點鐘節目上表示，絕對支持「明
日大嶼」，雖然坊間有人批評該計劃造價昂貴，但他相信計劃完成後會大賺，認為市民不應只著
眼於投資階段。
　　雷鼎鳴表示，「明日大嶼」不但能提供大幅土地，地勢平坦，而且鄰近中環，能建設完善的
交通網絡通往新界。他又指，雖然新界有不少棕地可供發展，但涉及地主的利益，收地需時且難
以收回大幅土地供大規模發展。他認為，只要落實計劃，已可促使在新界持有大量棕地及農地的
地主加快把有關土地轉變為住宅用途，當政府有大量土地供應，棕地及農地價值便會大跌，地主
與政府討價還價時議價能力便不如今日一樣強了。

＊工商舖「減辣」或難令市場反彈＊

　　由於受經濟下行及疫情不明朗等因素影響，過去一段時間非住宅物業的售價及需求均已顯著
回落，政府落實撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅，並於明日（２６日）生效。雷鼎鳴分析將來的
地產市道，認為即使「減辣」商舖樓價也會繼續跌。
　　他指出，疫情下商業形式改變，很多商戶都轉型網上營銷，加上「在家工作」大行其道，商
業樓宇價格有下跌趨勢。政府今次「減辣」將增加工商舖二手市場的供應，或令樓價不升反跌，
效果未如所想。

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