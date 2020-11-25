《小傳日記》道指衝三萬，魚缸跟住彈；科指股失暈，二萬七不穩

《小傳日記》侵侵終於願意開始傾政權交接，孖屐都放心曬，隔晚美股道指創新高，首次升

穿三萬大關。香江魚缸今朝都跟隊高開２３１點，之後反覆向上，當行政長官林鄭月娥今日發表

任內第四份《施政報告》後突破兩萬七，曾飆升４５２點，見２７０４０點，創２月２４日以來

新高，半日收市前回順。不過午後唔少藍戰士轉跌，就算取消咗辣招，磚頭佬都要個別發展，加

上科技龍頭齊齊回吐，大市升幅逐步收窄得返３點，低見２６５９１點，尾市上返少少，埋單收

報２６６６９，升８１點或升近半巴仙，主板成交大增兩成四至１７８０﹒６１億銀。國企指數

報１０５５７，跌５４點或跌逾半巴仙；科指跑輸，又再失守８０００關收報７９２１點，跌１

８５點或逾２巴仙。

Ａ場兩市高開低走，上證綜指報３３６２，跌４０點或跌逾１巴仙，；深證成份指數報１３

６５６，跌２４６點或跌近２巴仙，全日兩市成交８６３４億銀人仔，按日增加４巴仙。

藍戰士方面，市場憧憬經濟加快復甦，金融股大翻身，ＡＩＡ（０１２９９）漲近１巴仙，

報８８﹒８５銀；平保（０２３１８）跳起２巴仙，報８９﹒４銀；建行（００９３９）漲近１

巴仙，報５﹒８９銀；中移動（００９４１）靠穩升近半巴仙，報４７﹒６銀。相反，憧憬港股

通範圍擴闊，生發發（００３８８）今朝一度見３９８﹒４銀創新高，不過原來施政報告暫時只

係納入未有盈利Ｂ仔股，即時嘔突，跌低逾２巴仙，報３８３銀。



＊難入港股通科指股回吐，發改委調查恆汽表現差＊



林鄭月娥宣讀施政報告一開波就話，要逐步擴大同神州魚缸嘅互聯互通，不過唔好開心住，

因為第二上市中概股今次無份，意味住阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）、網易

（０９９９９）等北水流入仍然遙遙無期。孖屐自然失望啦，相關股份晏晝全部食瀉藥咁跌，阿

里、網易齊齊回吐逾１巴仙，分別報２６７銀及１４８﹒８銀；京東跌跪低逾１巴仙，報３４３

銀。噚日季績強勁小米集團 （０１８１０）都擺脫唔到績後見光死魔咒，加上大和將評級由「

買入」降至「持有」，今日跣低近４巴仙，報２６﹒１５銀。連開三大枝陰燭嘅ＱＱ（００７０

０）唔見近２巴仙，報５７３銀；美團（０３６９０）身為ＡＴＭＸＪ成員，碌低逾３巴仙，報

２９３﹒６銀。

神州有報道話，發改委調查各地新能源車投資，摸底恆大和寶能相關項目發改委調查新能源

汽車投資情況。恆大汽車（００７０８）曾挫一成，低見２１﹒４銀，收市跣低逾半成，報２２

﹒８銀。其他汽車股都有回吐，特別係新能源汽車概念，比亞迪（０１２１１）碌低近４巴仙，

報１９２﹒７銀；吉利汽車（００１７５）潛水逾４巴仙，報２２﹒９銀；東風集團（００４８

９）走低逾３巴仙，報８﹒１４銀；廣汽（０２２３８）跪低逾４巴仙，報８﹒９５銀。



＊工商鋪減辣地產佬發達，派息可憧憬大象表現醒＊



特首今日發表施政報告，話非住宅物業開始有價冇市，要刺激市場交投，聽日就拿拿臨撤銷

非住宅物業雙倍印花稅。地產佬紛紛起哄，恆基地產（０００１２）彈逾３巴仙，報３２﹒６銀

；九置（０１９９７）踢高近２巴仙，報３８﹒１５銀；施政報告又提到機管局落實喺２０２４

年啟用三跑，仲會分階段完成「航天城」項目，投得項目嘅新世界（０００１７）跳起近２巴仙

，報４１﹒２５銀；新地（０００１６）走高近１巴仙，報１０７銀；反而美聯工商舖（００４

５９）收市唔見近一成一，報０﹒１１６銀。

高盛話大象（００００５）已經由９月底低位回升四成，疫苗進展?季績靚仔加埋債券收益

率上升，令孖屐開始對大象有返信心，仲將佢他屐上調２巴仙升到５１銀。大象盤中最高見４２

﹒９５銀，升穿２５０日牛熊線（４２﹒８９９銀），收市彈近７巴仙，報４２﹒３５銀，係今

日最威藍戰士；另外，摩通話米字國監管機構，或者會考慮放鬆對銀行派息限制，相信市場會憧

憬大象同渣打派返息，渣打（０２８８８）飛起近４巴仙，報４９﹒１銀；小象（０００１１）

跳起逾３巴仙，報１３７銀；東亞（０００２３）走上逾１巴仙，報１６﹒４銀；中銀香港（０

２３８８）踢高逾３巴仙，報２５﹒４５銀。



＊耗材狂劈價醫設佬嚇怕，油價續上揚油佬升勢強＊



２０１８年「４＋７帶量採購」後，醫療材料開始大減價，預計喺未來３年帶量採購醫用耗

材會常態化，之前中標嘅冠脈支架，要將單價由萬蚊降到百蚊，呢排骨科相關耗材仲劈價劈到骨

折，最多要減九成。醫設佬今鋪真係要跪低，春立醫療（０１８５８）大瀉近１８巴仙，報１９

﹒７６銀；愛康醫療（０１７８９）唔見近１６巴仙，報１２﹒５２銀；微創醫療（００８５３

）跳落逾６巴仙，報３１﹒４銀；威高股份（０１０６６）跣腳近４巴仙，報１５﹒８２銀；沛

嘉醫療（０９９９６）腳軟近４巴仙，報２０﹒３銀。

新疫苗陸續出爐，加埋白宮權力交接順利進行，令孖屐好期待石油需求復甦，油價周二收漲

４巴仙，去到３月以嚟嘅最高位。仲要ＯＰＥＣ＋預計會喺１２月１日會議之後，宣布將減產計

劃推遲到出年。油價有保證，三桶油抽升，中海油（００８８３）飛高逾４巴仙，報９﹒５２銀

；中石化（００３８６）跳起近４巴仙，報３﹒６５銀；中石油（００８５７）走上近２巴仙，

報２﹒６２銀；中海油服（０２８８３）彈逾５巴仙，報７﹒０１銀。請請！



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