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即市新聞

25/11/2020 10:53

《真知灼見－溫灼培》紐元逼近７０美仙非無因

　　《真知灼見》新西蘭財長羅伯遜（Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ）周二（２４日）指，其政府正密切
注視當地樓價升勢，並呼籲中央銀行配合作出穩定樓價措施。而更有趣是，羅伯遜竟公開提出，
要求央行在制定貨幣政策時要加入樓市作考慮。新西蘭樓價為何如此令當地政府憂慮？回憶今年
１月，當地全國中位樓價還在每間６１﹒５萬紐元。到１０月份已攀至７２﹒５萬紐元，短短９
個月累積升幅已近１８％。所以當地政府對樓市的憂慮並非無因。
　
　　至於上述言論一出，市場隨即意識到新西蘭央行往後將難於減息，走負息就更不用說了。因
為減息或負息等政策只會使熾熱的樓市火上加油。當然，大家或許也會想，央行往後又會否加息
呢？短期內相信出現加息的可能性也較低。一點必須理解，現在新西蘭息率處０﹒２５％，除了
加元息率可與其看齊，其餘主要貨幣的息率也低於此水平。假若新西蘭央行一旦加息，在息差帶
動下，這可能會使新西蘭貨幣大舉被推高。現今當疫情尚未受控之際，而就是疫苗真能於下月推
出，相信到全球經濟恢復正常也需一段日子。在這情況下，新西蘭未必能承受一個過高的貨幣匯
率。所以相信在可見將來，當地息率將較大機會只維持現水平不變。但不排除，於０﹒２５％息
率水平，在是次減息周期中新西蘭的息率已見底。
　
　　由於過去新西蘭央行一直強調要走負息。從上述市場對新西蘭最新息率預測的轉變，加上
ＲＣＥＰ的成立，及疫苗有望快將推出等，足以為新西蘭元往後帶來支持。技術上，７０美仙為
紐元的首個較大阻力。此位置一旦破，不排除紐元下一挑戰位置為７２美仙。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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