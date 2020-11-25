《宏觀論勢－李依萊》美國大選外不可不知的事

ｒ２ 《宏觀論勢》近日，有關美國總統大選的消息佔據了全球的頭條新聞。在拜登擔任總統

和國會分裂的情況下，預計新政府將更有能力控制疫情，並且會在２０２１年首季公布新的紓困

刺激計劃，同時就中美緊張局勢採取更為多邊的政策。

截至１１月２日，標準普爾５００指數中有６２％的公司已公布業績，其中８７％的公司在

２０２０年第三季度的業績超出預期，而７８％的公司所得收入亦超過了預期。儘管很多公司表

現比預期為好，但價格的反應平淡甚至偏向負面，這情況在業績強勁的公司尤其顯著，這表明市

場已反映大部分業績好轉的消息。

拜登擔任總統和國會分裂的情況相信會為市場帶來積極影響。短期內，政府不太可能提高稅

收和作出監管變革，這將緩解科技和醫療保健等行業的壓力。儘管與民主黨全取白宮和國會兩院

的情境相比，政府推行的紓困刺激計劃和基礎設施支出計劃預計更為溫和，不過取而代之的是，

拜登政府可能推行更強勁的措施，以應對目前的疫情，並推行更具系統性的貿易和外交政策，以

利好企業發展。

截至本文撰寫時，歐洲企業已開始公布２０２０年第三季度的財務業績，ＭＳＣＩ歐洲指數

中原先預計將公布業績的公司，約有一半已經公布業績。其中有５９％的公司每股收益超出預期

逾５％，而有１８％的公司則未能達到預期，因此兩者抵銷後代表有４１％的公司業績比預期為

好。如果該情況持續，這將是自２００７年以來最多公司業績超出預期的一次，不過隨著財報季

的逐步推進，此比例可能會下降。加權盈利目前有望按年收縮２３％，較２０２０年第二季度的

６１％大幅下降。不過，迄今為止，價格走勢一直朝負面傾斜，這表明市場已經部分反映了有關

第三季度業績的利好消息，或許歐洲再次爆發疫情加上ＰＭＩ疲軟才是市場更大的推動力。

中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議於１０月底閉幕，「十四五」規劃的重點投

放於質量增長、創新和市場改革，並強調中國的「雙循環」發展戰略。在接下來數月，國家發展

和改革委員會將與其他政府部門協商和協調，擬定更詳細的「十四五」規劃（２０２１－

２０２５）草案，並於２０２１年三月舉行的兩會上提交最後方案，以作最終批核。此後，各個

行業的監管機構將發布各自的行業政策。我們亦會關注在２０２０年第四季末舉行的中央經濟工

作會議，該會議將提供更多有關行業影響和指南的詳情。

是次全體會議重申質量增長的方向，並強調了中國２０３５年發展遠景的長期目標和「十四

五」規劃的綱要。長遠來看，中國的目標是實現社會主義現代化，使人均ＧＤＰ到２０３５年達

到中等收入已發展經濟體的水平，並擴大中等收入人口，同時重點強調創新和市場改革。

另外，本次會議的主要亮點包括：ｉ）不再強調預期增長目標，未來五年不設具體的增長目

標；ｉｉ）以「雙循環」作為關鍵發展戰略並配合其他改革，如「新型城鎮化」、「新基建」、

國企改革和市場開放（特別是在金融市場和服務業）；ｉｉｉ）關注新興支柱產業，即科技創新

以及可再生能源。

在過去的一個月，ＭＳＣＩ中國指數（離岸）和滬深３００指數（在岸Ａ股）均跑贏區域市

場。隨著ＭＳＣＩ中國指數走勢接近交易區間的偏高水平，投資者或可關注涉及重點政策受益行

業的投資主題。

雖然政府尚未公布詳細的行業指南和政策，但相信政府強調「雙循環」發展戰略將支持質量

增長、創新和市場改革，並有利於可再生能源、國內消費、高端工業、互聯網和包括數據中心、

人工智能、５Ｇ應用、物聯網、新能源汽車、電動汽車充電樁和超高壓輸電項目等的「新基礎設

施」板塊。汽車、互聯網和保險板塊也可看高一線。由於最新的季度業績顯示淨息差縮減壓力趨

於穩定，而且中國的銀行業接近估值低端，因此中國銀行業的前景並不那麼消極，預計短期內中

資銀行會出現周期性反彈。《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》

