港股二萬七得復失收２６６６９升８１點，科指穿八千關跌１８５點

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股造好，道指衝破三萬點，帶動亞洲股市氣氛，港股高

開高走，隨著行政長官林正月娥公布施政報告，恆指盤中一度突破二萬七關口，高見２７０４０

點升４５２點創九個月高位，匯控（００００５）獲大行唱好撐起大市表現。午後外圍股市偏弱

，拖累港股升幅大幅收窄，最終收報２６６６９點，升８１點或升０﹒３１％，主板成交

１７８０﹒６１億元升逾２４％。國企指數報１０５５７，跌５４點或跌０﹒５２％。恆生科技

指數穿八千關，報７９２１，跌１８５點或跌２﹒２９％。

內地股市高開低收，上證綜合指數報３３６２，跌４０點或跌１﹒１９％，成交

３８３４﹒７８億元人民幣。深證成份指數報１３６５６，跌２４６點或跌１﹒７７％，成交

４７９９﹒２２億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）受「互聯互通」消息刺激一度見３９８﹒４元上市新高

，最終倒跌２﹒３％收３８３元；騰訊控股（００７００）跌１﹒８８％，報５７３元，以現價

計連跌３日，累計跌幅２﹒５５％；中移動（００９４１）升０﹒３２％，報４７﹒６元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒３７％。友邦保險（０１２９９）升０﹒７４％，報

８８﹒８５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒１３％。



＊政府落實三跑新世界造好，匯控獲大行唱好股價揚＊



特首林政月娥在施政報告中提到，香港機場管理局將按照原定目標，預計於２０２３年完成

「高端物流中心」及於２０２１至２０２７年分階段完成「航天城」發展項目，而有份興建航天

城的新世界（０００１７）升１﹒９８％，報４１﹒２５元，連升２日累計漲４﹒１７％。恆基

地產（０００１２）升３﹒１６％，報３２﹒６元，連升２日累計升幅４﹒６５％。新鴻基地產

（０００１６）升０﹒９４％，報１０７元，連升２日累計漲２﹒９８％。恆隆地產

（００１０１）升０﹒２４％，報２０﹒８５元。九龍倉置業（０１９９７）升１﹒６％，報

３８﹒１５元，連升２日累計漲３﹒５３％。

摩通發表報告，指英國監管機構或考慮放鬆對銀行恢復派息的限制，相信市場或會憧憬匯控

及渣打（０２８８８）有較高機會恢復派息，預料可提振股價。匯控收升６﹒５４％，報

４２﹒３５元，連升３日累計漲８﹒８７％。渣打收升３﹒５９％，報４９﹒１元，亦是連升３

日累計升幅９﹒７２％。恆生銀行（０００１１）升３﹒１６％，報１３７元。東亞銀行

（０００２３）升１﹒３６％，報１６﹒４元；中銀香港（０２３８８）升３﹒２５％，報

２５﹒４５元。

汽車股連升多日後，今日略現回吐，吉利汽車（００１７５）挫４﹒３８％，報２２﹒９元

；比亞迪股份（０１２１１）跌３﹒５５％，報１９２﹒７元；華晨中國（０１１１４）跌

２﹒３３％，報７﹒１３元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒６８％。廣汽集團

（０２２３８）跌４﹒４８％，報８﹒９５元，連跌２日累計跌幅５﹒５９％。長城汽車

（０２３３３）升１﹒１２％，報１６﹒３元。



＊疫苗有望油股連日造好，人民幣中間價微漲內銀稍強＊



第三種新冠候選疫苗的樂觀消息激發市場憧憬石油需求回升，油價周二收漲約４％，觸及３

月以來的最高水平，港股「三桶油」表現造好，中海油（００８８３）漲４﹒１６％，報

９﹒５２元；中石化（００３８６）升３﹒６９％，報３﹒６５元；中石油（００８５７）升

１﹒５５％，報２﹒６２元；中海油服（０２８８３）升５﹒１％，報７﹒０１元，連升５日累

計漲１９﹒４２％。

人民幣兌美元中間價報６﹒５７４９，較上日升６０點子或０﹒０９％，內銀股走勢稍強，

建行（００９３９）升０﹒８６％，報５﹒８９元；工行（０１３９８）升１﹒１％，報

４﹒５８元；民行（０１９８８）升０﹒７１％，報４﹒２６元；交行（０３３２８）升

０﹒７３％，報４﹒１６元；農行（０１２８８）升２﹒５％，報２﹒８７元。

疫苗消息令科技股走弱，科指失守８０００點關口，而科指股則普遍弱勢，平安好醫生

（０１８３３）跌６﹒７９％，報９０﹒５５元，連跌５日累計跌幅１３﹒１８％。中芯國際

（００９８１）跌３﹒９５％，報２１﹒９元；微盟集團（０２０１３）跌３﹒９１％，報

１０﹒３２元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅８﹒６７％。丘鈦科技（０１４７８）跌

３﹒７９％，報９﹒８９元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒９８％。中興通訊

（００７６３）跌３﹒７４％，報２０﹒６元。（ｕｌ）

