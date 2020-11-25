《鍾之日記》願景存落差，魚缸續浮沉

《鍾之日記》１１月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



香港特首林鄭月娥任內第四份《施政報告》，在押後逾月後今日揭盅，「令香港早日走出困

局、令市民恢復信心」為主旨的《施政報告》，分七部分：一，前言：砥礪前行；二，中央全力

支持；三，堅持「一國兩制」；四，走出疫境；五，注入經濟新動力；六，增加房屋與土地；七

，建設宜居城市。

《施政報告》的後半部分才提及較實質的金融經濟措施，除了涉及不少與大灣區相關的惠港

政策外，還撤銷了本港非住宅物業雙倍印花稅，投放６億為旅遊業紓困等。

美國政府正式展開權力交接，隔晚美股上漲，當中道指更首次突破三萬點大關。香江魚缸高

開高走，隨著施政報告公布，恆指盤中一度突破二萬七關口，高見２７０４０點升４５２點創九

個月高位，午後外圍股市偏弱，拖累港股升幅大幅收窄，最終收報２６６６９點，升８１點或升

０﹒３１％，主板成交１７８０﹒６１億元升逾２４％。



＊Ａ場跌１﹒１９％，近一個月最大跌幅＊



滬深兩市今早隨外圍高開，盡管保險及石油股持續強勢，惟不敵板塊個股普跌，尤以釀酒、

醫藥股跌勢最深，滬綜指再度痛失三千四，全日跌１﹒１９％，報３３６２﹒３３點，創１０月

３０日以來最大日跌幅。中央支持深化中港兩地金融互聯互通，將逐步擴大「互聯互通」合資格

股票範圍，內地科創板股票在符合特定條件下納入滬股通標的，惟科創５０指數全日低迷，收挫

１﹒７３％。兩市成交額８６３４億元人民幣，較上一交易日略增４％。外資連續第二日錄淨流

出，流走１５﹒７億元人民幣。



＊阿里京東無緣北水，互聯互通納Ｂ股仍挫＊



《施政報告》提出，為鞏固和提升香港國際金融中心，中央支持深化兩地金融互聯互通，將

逐步擴大「互聯互通」合資格股票範圍，同意加快香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創

板股票在符合特定條件下納入標的。

不過，此前市場憧憬的第二上市中概股則未有在報告中提及，即阿里巴巴（０９９８８）、

京東（０９６１８）、網易（０９９９９）等與北水擦身而過。上述３隻大型「Ｓ股」即見散水

，阿里收跌１﹒１％，網易跌１﹒３％，京東亦軟１﹒５％。而港交所今早破頂逼近４００元關

，高見３９８﹒４元，惟林鄭宣讀報告後即調頭倒跌，全日收跌２﹒３％。

目前同時在香港及上海科創板上市的股票共４隻，其Ｈ股表現今個別發展，復旦張江

（０１３４９）漲３％，康希諾生物（０６１８５）升１﹒８％，惟中芯（００９８１）插４％

，昊海生物（０６８２６）更瀉５％。

另據消息人士指，有關安排會盡快公布，目前共有２４隻未有盈利生物科技公司於本港上市

，在符合現有的特定條件下，例如被納入恆生綜合大型、中型股指數；或符合市值等要求，就可

被納入互聯互通，最終要視乎具體公布。

互聯互通的消息未有帶挈一眾「Ｂ股」向上，市場更借機散貨，個別股份錄明顯跌幅，藥明

巨諾（０２１２６）急瀉１０﹒５％，啓明醫療（０２５００）插７％，開拓藥業

（０９９３９）亦滑４﹒２％。



＊工商舖減辣撤印花稅，美聯工商舖盤中創１６月個高＊



《施政報告》宣布，明日（２６日）起撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅。政府若撤銷工商舖

辣招，取消額外印花稅，意味買賣工商舖時毋須再支付雙倍稅率。

美聯工商舖行政總裁黃漢成對此回應指，新型冠狀病毒肺炎疫情重擊本港經濟，工商舖市場

首當其衝。早在上月曾公開呼籲政府應為工商舖拆牆鬆綁，以激活市場交投，故對政府回應業界

訴求非常歡迎，而撤銷工商舖物業的額外印花稅亦能讓有意沽貨套現的商家取得賴以周轉的「救

命錢」，同時亦有助外來企業買入物業自用，鞏固本港作為國際金融中心之地位。

政府早在２０１０年１１月針對非自住物業，引入「額外印花稅（ＳＳＤ）」，同時收緊按

揭成數，以遏止市場炒賣，其後多輪「加辣」，引入雙倍印花稅ＤＳＤ等稅率。

受政策刺激，美聯工商舖（００４５９）昨日早已偷步抽高逾２７％，今日表現大上大落，

盤中一度高見０﹒１６２元創逾１６個月新高，惟消息消化後，隨即倒跌最多１３％，最終收報

０﹒１１６元，瀉１０﹒８％。美聯集團（０１２００）亦急跌１２﹒６％。

不過，其他本地地產股全線走高，新世界發展（０００１７）漲近２％，恆基地產

（０００１２）揚３﹒２％，新鴻基地產（０００１６）升０﹒９％，信和置業（０００８３）

彈０﹒８％。



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