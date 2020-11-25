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25/11/2020 17:04

【聚焦人幣】人行與香港金管局續簽貨幣互換協議，並擴大規模

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，經國務院批准，近日，人行與香港金融管理局
續簽了貨幣互換協議，互換規模由原來的４０００億元人民幣╱４７００億港元擴大至５０００
億元人民幣╱５９００億港元，有效期五年，經雙方同意可以展期。
　　雙方認為，貨幣互換協議的續簽有利於維護兩地和區域金融穩定，便利兩地貿易和投資，推
動香港離岸人民幣市場發展。（ｗｌ）

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