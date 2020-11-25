【聚焦人幣】人行與香港金管局續簽貨幣互換協議，並擴大規模

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，經國務院批准，近日，人行與香港金融管理局

續簽了貨幣互換協議，互換規模由原來的４０００億元人民幣╱４７００億港元擴大至５０００

億元人民幣╱５９００億港元，有效期五年，經雙方同意可以展期。

雙方認為，貨幣互換協議的續簽有利於維護兩地和區域金融穩定，便利兩地貿易和投資，推

動香港離岸人民幣市場發展。（ｗｌ）

