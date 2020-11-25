  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/11/2020 14:40

《拆局麒想－林嘉麒》市升冇我份，ＡＴＭＸＪ咩事咁弱？

　　《拆局麒想》外國疫情嚴峻，但疫苗消息報捷，加上拜登已獲美國總務局通知開展總統權力
移交過度，市場風險胃納飆升，資金流入新興市場明顯，台灣、韓國、印度股市急升。港股
（２５日）一度再上２７０００水平，惟力有不逮，儘管舊經濟股發力，新經濟股卻幫倒忙，騰
訊（００７００）、阿里（０９９８８）、小米（０１８１０）半日貢獻跌幅超過１００點。
　
　　投資者慨嘆「市升冇我份」，因為大家重倉科技股有關，將所有雞蛋放在同一個籃裡，這是
預料之內會發生的事情。不過，ＡＴＭＸＪ究竟發生了什麼事。首先，疫苗面世在即，資金炒作
疫情過後復甦，不論以年初高位或者估值計，舊經濟股上升空間一定較科技股高。事實上，科技
股估值已高到上太空，要計短中長線值博率，舊經濟股必然是首選。
　
　　其次，平台經濟股短期受到的衝擊短線未完。雙十一前，市場監管總局發布《關於平台經濟
領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，表示為預防和制止平台經濟領域壟斷行為，ＡＴＭＸＪ就
是平台經濟，全部中槍。近兩星期由低位反彈後，再有反不正當競爭聯席會議成立，相信短線會
愈來愈多相關消息，不明朗將造成投資者卻步進場。事實上，意見稿涉及價格、不公平價格行為
，甚至免費開放平台或資源的可能，對日後平台收費及競爭環境的有結構性的改變。筆者認為，
國家不會扼殺ＡＴＭＸＪ對於過去與及未來經濟貢獻的重要性，既然馬雲曾苦口婆心表示內地金
融監管不合事宜，平台經濟更加是沒有監管，多得馬雲提醒有關部委，迅即行動，大家可以去多
謝馬雲。進一步合規地制定政策，非黑即白，不要暗色對於平台經濟發展也是好事。何況「互聯
網＋」的概念已深植經濟增長，完全打壓是不可能，當整體平台經濟反壟斷法整改出台後，投資
者或會認為政策影響不大而再投入，所以ＡＴＭＸＪ再炒起是遲早的事，高位有貨的朋友理論上
不用擔心能否重上自己的買入價，要擔心的只是這段時間落後於市場。
　
　　另一原因估計是與恆生科技指數期貨推出有關。科技指數期貨推出一度令市場憧憬科技股股
價可再上一層樓。但事實是，首日成交張數只有７３９張。再者，恆生科指相關衍生產品首日上
市，總成交額只得２億元。當日３２隻衍生權證上市，只得１５隻衍生權證錄得成交；８４隻恆
生科技指數牛熊證，當中只有５５隻錄得成交。老實說，相關科技指數衍生工具的引伸波幅高達
四至五成，「縮窩」風險高，老散都未太笨要急於入市。既然此憧憬落空，一眾科技股稍作調整
也是理所當然。因此，短期平台經濟股再調整也不為奇，反而造就更好時機買入作長線持有。
《宏滙資產管理董事及投資策略總監　林嘉麒》
　
＊筆者並無持有上述股份

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞25/11/2020
【施政報告】林鄭：落實大灣區措施　包括港車北上及跨境理財通
香港要聞25/11/2020
【施政報告】林鄭：擴大「互聯互通」合資格股票範圍
香港要聞25/11/2020
【施政報告】政府預測全年經濟收縮6.1%　要發揮一國兩制優勢
FOCUS25/11/2020
【FOCUS】施政報告畫金色願景　抗疫真章特首責無旁貸
開市Good Morning25/11/2020
《開市Good Morning》黃麗幗：小米十天線約25元上車
財經熱話25/11/2020
【道指三萬】道指逾百二年進程　近4年間由二萬關升至三萬關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Maxcare離子超聲波洗牙器

【etnet Bonus】賞《一秒拳王》優先場門票

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>