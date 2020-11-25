《拆局麒想－林嘉麒》市升冇我份，ＡＴＭＸＪ咩事咁弱？

《拆局麒想》外國疫情嚴峻，但疫苗消息報捷，加上拜登已獲美國總務局通知開展總統權力

移交過度，市場風險胃納飆升，資金流入新興市場明顯，台灣、韓國、印度股市急升。港股

（２５日）一度再上２７０００水平，惟力有不逮，儘管舊經濟股發力，新經濟股卻幫倒忙，騰

訊（００７００）、阿里（０９９８８）、小米（０１８１０）半日貢獻跌幅超過１００點。



投資者慨嘆「市升冇我份」，因為大家重倉科技股有關，將所有雞蛋放在同一個籃裡，這是

預料之內會發生的事情。不過，ＡＴＭＸＪ究竟發生了什麼事。首先，疫苗面世在即，資金炒作

疫情過後復甦，不論以年初高位或者估值計，舊經濟股上升空間一定較科技股高。事實上，科技

股估值已高到上太空，要計短中長線值博率，舊經濟股必然是首選。



其次，平台經濟股短期受到的衝擊短線未完。雙十一前，市場監管總局發布《關於平台經濟

領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，表示為預防和制止平台經濟領域壟斷行為，ＡＴＭＸＪ就

是平台經濟，全部中槍。近兩星期由低位反彈後，再有反不正當競爭聯席會議成立，相信短線會

愈來愈多相關消息，不明朗將造成投資者卻步進場。事實上，意見稿涉及價格、不公平價格行為

，甚至免費開放平台或資源的可能，對日後平台收費及競爭環境的有結構性的改變。筆者認為，

國家不會扼殺ＡＴＭＸＪ對於過去與及未來經濟貢獻的重要性，既然馬雲曾苦口婆心表示內地金

融監管不合事宜，平台經濟更加是沒有監管，多得馬雲提醒有關部委，迅即行動，大家可以去多

謝馬雲。進一步合規地制定政策，非黑即白，不要暗色對於平台經濟發展也是好事。何況「互聯

網＋」的概念已深植經濟增長，完全打壓是不可能，當整體平台經濟反壟斷法整改出台後，投資

者或會認為政策影響不大而再投入，所以ＡＴＭＸＪ再炒起是遲早的事，高位有貨的朋友理論上

不用擔心能否重上自己的買入價，要擔心的只是這段時間落後於市場。



另一原因估計是與恆生科技指數期貨推出有關。科技指數期貨推出一度令市場憧憬科技股股

價可再上一層樓。但事實是，首日成交張數只有７３９張。再者，恆生科指相關衍生產品首日上

市，總成交額只得２億元。當日３２隻衍生權證上市，只得１５隻衍生權證錄得成交；８４隻恆

生科技指數牛熊證，當中只有５５隻錄得成交。老實說，相關科技指數衍生工具的引伸波幅高達

四至五成，「縮窩」風險高，老散都未太笨要急於入市。既然此憧憬落空，一眾科技股稍作調整

也是理所當然。因此，短期平台經濟股再調整也不為奇，反而造就更好時機買入作長線持有。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

