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即市新聞

25/11/2020 11:13

《樓市亮話－湯文亮》香港樓市即將起飛

　　《樓市亮話》有老友唔明白，香港樓市在社運、疫情、封關、移民潮影響之下，樓價仍然不
跌，雖然不時聽到一些劈價樓盤，但大家都明白，那些劈價盤只是因為叫價高，當成交時回歸市
價，就出現了劈價成交，其實劈來劈去都冇跌，究竟點解香港樓價唔跌。

　　老實說，雖然有很多不利因素影響香港樓市，但香港業主持貨力強，而且所持有的亦是唯一
自住單位，除非移民，否則就不會賣樓，供應不多，本來香港樓市今年應該上升，可惜封關差不
多封了接近一年，沒有國內購買力，單靠本土購買力仍然可以維持樓市不跌，可想而知，當解封
之日，就是樓市起飛之時，這個日子應該不遠矣。

　　老友話我太樂觀，單是移民潮已經可以令樓市大跌，究竟去年有幾多人移民，老友又話唔知
，原來是人云亦云，去年香港警方發出了三萬張良民證，移民一定要攞良民證，但攞良民證的人
不一定是要移民，或者要回國內結婚，或者一些職業要良民證，假設攞良民證的人一半移民，移
民的人一半有樓，有樓的人一半賣樓，總數只有３７５０個單位出售，供應不是太多，不大影響
樓價，故此樓市沒有因為出現移民潮出現而下跌，而事實上移民潮根本沒有出現，樓市更加不會
下跌。

　　樓市是否能夠上升的關鍵是香港幾時解封，香港本來的要求是雙向，國內幾時解封香港，香
港就會解封國內，如果以這個條件，香港永遠不用解封，現在有機會是單向，廣東省及澳門到港
免１４日隔離，至於廣東省及澳門幾時解封香港就由他們自己決定，即使單向解封，廣東省已經
有很多人準備來港消費，除了逛名店，買樓是另一項選擇，如果單向解封屬實，香港樓市即將起
飛。

《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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