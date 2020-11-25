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25/11/2020 14:46

《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地餐飲消費重拾增長，線下餐飲消費正復甦

　　《缸邊嫺談》就內地情況而言，受到新冠肺炎疫情的影響，線下消費特別是餐飲消費增長受
到嚴重的抑制。經歷超過十個月的時間，在內地疫情逐步緩和、市民生活逐步恢復下，社會消費
潛力得以釋放，使線下餐飲消費重拾增長。
　
　　隨著居民外出用餐和旅遊活動增多，加上國慶中秋節慶帶動下，餐飲、住宿等服務消費明顯
復甦。根據中國國家統計局（「統計局」）公布，２０２０年１０月份的餐飲收入同比增長為
０﹒８％，增速為年內疫情發生以來首次轉正。
　
　　從統計數據來看，今年首８個月住宿餐飲等服務消費累計降幅仍然較大，特別是線下餐飲消
費的降幅尤其嚴重。但因線下消費是穩定就業、增加居民收入、擴大內需的重要支撐，同時亦對
穩定經濟有重要性的作用。就以統計局的數據為例，當前餐飲業佔內地社會消費品零售總額的比
重達１１％，吸納２１００萬就業人口。因此在疫情穩定以後，國家發展要持續擴大內需戰略基
點，加快培育完善內需體系，繼續紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，持續激發市
場主體活力和居民消費活力，著力打好消費復甦的基礎。
　
　　１０月底，中國國家發展改革委會聯同１３個部門印發《近期擴內需促消費的工作方案》，
明確積極支持餐飲業恢復發展，鼓勵有條件地在做好常態化疫情防控、不影響周邊居民正常生活
的前提下，有序地恢復酒吧、咖啡店、餐飲店等經營，因地制宜，放寬臨時外擺限制。
　
　　綜合觀察多間本港上市的內地餐飲企業的上半年業績，在疫情影響下其收入及利潤因受壓而
出現不同程度的倒退及虧損。雖然防控疫情的措施仍需繼續，但防控的級別經已下調，市面活動
亦大致恢復，預計下半年在疫情緩和、鼓勵消費，以及長假節日的效應推動下，線下消費將有望
重拾正增長。再加上於１１月１８日中國國務院總理李克強在主持的國務院常務會議上，當中提
到要提振餐飲消費，鼓勵餐飲企業豐富提升菜品，創新線上線下經營模式，完善餐飲服務標準，
支援以市場化方式推介優質特色飲食。線下餐廳消費板塊的走勢隨著疫情好轉及疫苗研發正面而
上升，現時板塊的升幅已跑贏恆指，而國務院提振餐飲消費的消息正正刺激了餐飲股板塊造好，
線下餐飲股的業績有望可重拾增長。《工銀亞洲證券業務部分析員　黃惠嫺》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有線下餐飲消費股板塊相關的股份

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