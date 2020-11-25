《日入而息》施政報告撤銷非住宅物業雙倍印花稅，擴大互聯互通

《今天重點》﹡林鄭稱覓得３３０公頃土地建３１﹒６萬公屋單位；撤銷非住宅物業雙倍印

花稅，住宅未有計劃調整；科創板股票納互聯互通範圍，放寬房託基金限制

﹡林鄭稱推大灣區青年就業計劃，名額２０００個；推出「傑出創科學人計劃

」，料涉２０億元；推行「青年創業計劃」，預計批出約１億元；推低碳綠

色科研基金，冀２０５０年實現碳中和；推展大坑西邨重建計劃，涉逾

３３００個單位；發展國際創科中心，推逾１３０項智慧城市措施；發展港

鐵小蠔灣車廠用地，料提供２萬個單位；發展環保交通，暫不再推動引進專

營的士；落實大灣區措施，包括港車北上及跨境理財通；新皇崗口岸「一地

兩檢」，釋放逾２０公頃土地

﹡林鄭稱不存在每年施政報告去中央「行一轉」說法；林鄭稱難實行全民強制

性檢測，不排除大規模社區檢測；科創板股票納互聯互通範圍，放寬房託基

金限制；促進私募基金發展，研提供稅務寬免將諮詢業

﹡財爺表示無意調整樓市「辣招」，仍會採適當逆周期措施

﹡史美倫稱滬深港互聯互通機制擴容，有助提升競爭力；證監會歡迎擴大互聯

互通，支持推動私募基金市場發展；香港投資基金公會歡迎政府加快落實

「跨境理財通」

﹡雷鼎鳴稱絕對支持明日大嶼，填海間接逼棕地改用途；香港無本土出口難振

興經濟，需與大灣區合作

﹡萊坊料施政報告可短期刺激樓市成交，倡研市建局定位；撤雙倍印花稅，中

原工商舖料短期交投將增兩至三成



《即日市況》﹡港股二萬七得復失收２６６６９升８１點，科指穿八千關跌１８５點



《深滬股市》﹡滬綜指收跌１﹒１９％失三千四，科創５０挫１﹒７％



《美元匯價》﹡美匯續考驗９１﹒７０╱００支持；歐元最新報１﹒１８８４╱８６，日圓

最新報１０４﹒４６╱４９



《公司業績》﹡中動向（０３８１８）中期賺１１億元人民幣，升近５倍，派息５﹒６９分

﹡大凌集團（００２１１）中期虧損收窄至１４７３﹒３萬元，派息

０﹒７２５仙

﹡滉達富控股（０１３４８）半年虧損收窄至３１５萬元，不派息

﹡環科國際（００６５７）半年蝕７６５萬元，不派息

﹡南南資源（０１２２９）半年盈轉虧蝕２１１４萬元，不派息

﹡莊士中國（００２９８）中期純年按年增１８﹒９倍，派息１﹒５仙

﹡德益控股（０９９００）半年純利按年升５２﹒５％，不派息

﹡安域亞洲（００６４５）半年虧損擴大至４１﹒７萬美元，不派息

﹡震雄集團（０００５７）中期純利按年升逾１倍，派息４﹒５仙

﹡ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）中期少賺９２％，派中期息３日圓

﹡嘉利國際（０１０５０）中期純利按年升３３％，連特別息派４﹒５仙



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）常客車票一百元扣減延長半年，車費八折優惠延至明年

３月底

﹡中國海外發展（００６８８）推出第二期股權激勵計劃

﹡中梁（０２７７２）發５０００萬美元優先票據，息８﹒８７５％

﹡京東（０９６１８）設立京東探索研究院，聚焦人工智能、量子計算等六領

域

﹡阿里巴巴（０９９８８）斥５億元人民幣成立新公司，經營範圍含電子元器

件批發

﹡越秀地產（００１２３）擬分拆物管業務主板上市，傳集資逾２３億元

﹡富陽（００３５２）收購江蘇鹽城市商店物業，涉１１０４萬元

﹡復宏漢霖（０２６９６）獲控股股東復星醫藥增持逾１６萬股

﹡普華和順（０１３５８）聯營ＣＢＰＯ上季淨利３９５４萬美元

﹡新明中國（０２６９９）主席擬售２９﹒５％股權予北控城投控股集團

﹡遠東宏信（０３３６０）擬發行兩億美元可換股債券

﹡聯合地產（０００５６）私有化計劃今生效，周五撤銷上市地位

﹡ＤＢＡ電訊（０３３３５）下周一起取消上市地位

﹡匯控（００００５）將於１２月２２日從巴黎交易所退市

﹡滇池水務（０３７６８）獲祿勸縣城鎮污水收集處理合同，料投資額

１﹒５３億元人民幣

﹡ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）自７月起經營收益已回復至上財年

逾七成

﹡中廣核新能源（０１８１１）中廣核工程承包兩風電場項目，涉資４４億元

人民幣



《國企紅籌》﹡中國中冶（０１６１８）出售應數帳款，涉逾４２億元人民幣



《神州民企》﹡騰訊（００７００）投資休閒品類游戲開發公司

﹡中國宏橋（０１３７８）擬先舊後新折讓１４％配股，淨籌１９億元

﹡中國東方集團（００５８１）第三季經營溢利按年增逾６１％



《中國要聞》﹡海南省國資委獲美蘭機場１８﹒２３％股權成次大股東

﹡據報發改委調查新能源車投資，點名恆大、寶能項目

﹡中興通訊配股引國資入局，深交所要求解釋交易合理性

﹡北京表示任何單位或個人未經許可不得設立地方金融組織

﹡李克強稱保持政策連續性，推進更高水平對外開放

﹡國務院印發實施方案，解決老年人運用智能技術困難

﹡習近平與默克爾通電話：就中歐重大議程繼續密切溝通

﹡劉鶴稱對金融體系進行結構性調整，提高直接融資比重

﹡螞蟻集團兩個ＡＢＳ融資計劃獲通過，另有三個已受理

﹡報告指中國２０款遊戲入圍美區手游收入榜１００強

﹡拜登開展權力交接後，美現屆環保署長取消訪台行程

﹡國台辦表示台企在大陸上市享同等待遇，精準打擊台獨者

﹡財政部表示加快推進可再生能源發電補貼項目清單審核

﹡人行１２００億逆回購利率持平，連三日淨投放８百億；人行與香港金管局

續簽貨幣互換協議，並擴大規模

﹡傳白宮正審議數項政策，限美企向中資企售產品或投資

﹡蛋殼公寓隔晚暴跌一成，據報南京成都辦公室人去樓空

﹡巴西總統之子指責華為搞網絡間諜，中方提出嚴正交涉

﹡華為表示誰再建言造車干擾公司，可調離崗位

﹡財政部表示今日在港順利發行５０億元人民幣國債

﹡胡潤５００強民企出爐：騰訊首次成中國價值最高民企

﹡浙江、陝西將發專項債補充中小銀行資本金，共９６億

﹡國家電網表示今年以來華中電網累計用電量實現正增長

﹡英國擬處罰使用華為設備電訊商，中方稱衝擊兩國互信

﹡印度再禁中國ＡＰＰ，外交部促糾正歧視性做法；外交部表示許多澳洲進口

煤炭不符合環保標準

﹡乘聯會表示１１月第三周乘用車日均零售同比增長７％

﹡１０月中國煉油廠減少原油採購，料下月自美進口創新高



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１３７３８﹒８３點



《其他消息》﹡金管局旗下公司據報因購入物業行政失當而被殺訂１６４６萬元

﹡房委會資助房屋小組表示目標努力增加公屋供應

﹡深成指半日跌０﹒７７％，中小創新指跌０﹒３２％；滬股通額度全日用

１７﹒８億元，陸股通淨流出近１６億

﹡國際航空運輸協會表示今明兩年行業虧損料高達１５７０億美元

﹡證監會禁止新鴻基投資前客戶主任陳舜琼重投業界２４個月



《施政報告》﹡林鄭稱中央支持機管局以市場化規則入股珠海機場；中央同意協助港商拓展

內銷市場；支持港保險業在大灣區設售後服務中心；在港珠澳大橋香港口岸

人工島發展自動化停車場

﹡林鄭稱已與東盟十國及澳洲等簽訂自由貿易協定；選定五個內地於海外經貿

合作區，助港企拓業務；擴大「互聯互通」合資格股票範圍

﹡林鄭稱加強應對失業情況，明年１月推再培訓計劃；促進私募基金發展，研

提供稅務寬免將諮詢業界；為旅遊業推額外紓困措施，總承擔額近６億元；

科創板股票納互聯互通範圍，放寬房託基金限制；預留逾４億將短期食物援

助服務計劃恆常化

﹡林鄭稱加緊落實北環線，年底交南港島線西段項目建議；亞博館料明年１月

落成，中港利用建康碼通關；明年展開海濱工程，啟德體育園２０２３年竣

工；建深港科技創新合作區深圳園區及河套香港園區；推「躍動港島南」計

劃，制訂海洋公園重生方案；提升香港國際航空樞紐地位，建國際創科中心

；落實灣仔北政府大樓重建，沙中線會展站改用途

﹡林鄭稱「煥然懿居」毗鄰訂為「首置」項目涉２６０伙；不會放棄「明日大

嶼」工作，爭取盡快開展研究；加快活化老舊工業區，已批３０項重建工廈

申請；承諾三年內提供１﹒５萬個過渡性房屋單位；重建市區寮屋區，提供

６３００個公營房屋單位；重建房委會工廠大廈，提供三千個公營房屋單位

；覓得３３０公頃土地建３１﹒６萬公屋單位；撤銷非住宅物業雙倍印花稅

，住宅未有計劃調整

﹡林鄭稱未來改革須糾正過去通識教育科被異化問題；年內修訂《宣誓及聲明

條例》，完善宣誓制度；律政司落實十年遠景計劃，教育青年人法治觀念；

繼續投資基建，料未來數年平均每年逾千億元；讓香港走出困局及恢復市民

信心為首要目的

﹡林鄭稱２元乘車優惠計劃本財政年度內逐步落實；林鄭冀明年首季完成劏房

租務管制報告，試推現金津貼

﹡林鄭稱推大灣區青年就業計劃，名額２０００個；推出「傑出創科學人計劃

」，料涉２０億元；推行「青年創業計劃」，預計批出約１億元；推低碳綠

色科研基金，冀２０５０年實現碳中和；推展大坑西邨重建計劃，涉逾

３３００個單位；發展國際創科中心，推逾１３０項智慧城市措施；發展港

鐵小蠔灣車廠用地，料提供２萬個單位；發展環保交通，暫不再推動引進專

營的士；落實大灣區措施，包括港車北

上及跨境理財通；新皇崗口岸「一地兩檢」，釋放逾２０公頃土地

﹡林鄭稱不存在每年施政報告去中央「行一轉」

﹡林鄭稱難實行全民強制性檢測，不排除大規模社區檢測；科創板股票納互聯

互通範圍，放寬房託基金限制；促進私募基金發展，研提供稅務寬免將諮詢

業

﹡市建局表示大坑西邨重建計劃約二千伙用作「首置」住宅

﹡政府預測全年經濟收縮６﹒１％，要發揮一國兩制優勢；政府向旅遊界提供

支援累計承擔額近２６億元

﹡財爺表示無意調整樓市「辣招」，仍會採適當逆周期措施

﹡撤回並重審人事編制建議，精簡土地發展和審批程序

﹡史美倫稱滬深港互聯互通機制擴容，有助提升競爭力

﹡美聯工商舖表示撤非住宅雙倍稅有助用家或外來資金入市；房策主要集中公

營房屋，短期私樓供應未變

﹡張建宗稱施政報告措施全面，冀港成「內循環」參與者

﹡萊坊料施政報告可短期刺激樓市成交，倡研市建局定位

﹡撤雙倍印花稅，中原工商舖料短期交投將增兩至三成

﹡戴德梁行料非住宅物業「撤辣」可短期刺激交投上升

﹡交通費補貼計劃延長六個月，港鐵八折優惠至明年３月

﹡明年立法會選舉於內地設投票兼點票站，傳政府擬修例

﹡戴德梁行陶汝鴻稱樂見政府大力推動大灣區基礎建設

﹡撤雙倍印花稅，中原工商舖料短期交投將增兩至三成

﹡證監會歡迎擴大互聯互通，支持推動私募基金市場發展

﹡香港投資基金公會歡迎政府加快落實「跨境理財通」

﹡經絡料撤銷非住宅雙倍稅可吸引更多用家及投資者入市

﹡香港海關表示將配合港府落實皇崗口岸實施「一地兩檢」

﹡智慧城市聯盟冀政府接納智慧城市藍圖２﹒０建議

﹡香港房屋經理學會歡迎大灣區措施，需優化綠置居計劃

﹡旅商界冀推健康碼助通關，歡迎租賓館作過渡性房屋

﹡雷鼎鳴稱絕對支持明日大嶼，填海間接逼棕地改用途；香港無本土出口難振

興經濟，需與大灣區合作

﹡建造業議會歡迎政府繼續投資本地基建增就業促經濟

﹡入境處長表示施政報告政策有助香港長期繁榮安定

﹡國泰（００２９３）報告建議有助提升香港航空樞紐長遠競爭力

﹡安永表示疫情一日未受控，任何措施都難有成效；將生物科技等企業納入互

聯互通對市場影響正面

﹡貿發局表示經濟支援措施有助中小企走出當前困境

﹡利嘉閣表示若疫情再惡化，港府或出招為住宅市場減辣

﹡仲量聯行料非住宅物業「撤辣」可帶動細銀碼物業成交



《其他消息》﹡本港新增８５宗確診，跳舞群組佔６３宗

﹡中銀香港明日起縮短分行營業時間

﹡法國總統馬克龍稱疫苗最快年底開始分派接種

﹡飲食業表示若再收緊措施食肆即時死亡，再關酒吧不合理

﹡房屋署富山邨一名外判保安員確診

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