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26/11/2020 07:51

《油金掠影》油庫存下降油價漲近２％，金價續穩

　　《經濟通通訊社２６日專訊》由於美國上周油存意外下降，且市場憧憬疫苗推出帶動經濟復
甦，油價周三漲近２％至八個多月來高位。布油上漲１﹒６％收４８﹒６１元（美元﹒下同），
而美油期貨則收漲１﹒８％至４５﹒７１元。
　　華府數據顯示，上周美國油存意外減少７５﹒４萬桶，而路透調查分析師預估的增加１２﹒
７萬桶。惟美國汽油每周需求要減少約每日１２﹒８萬桶至８１３萬桶。

＊美國初請失業金人數意外上升，金價走勢續穩＊

　　美國初請失業金人數意外上升，美股從高位回落，金價周三則續穩，現價金曾報１８０６﹒
８７元，早前曾觸及７月中低位１８００﹒０１元，而現時則報１８０８﹒４４元；而美國黃金
期貨則收漲０﹒１％至１８０５﹒５０元。
　　因應疫情反彈，美國上周初請失業金人數意外上升，從上一周的７４﹒８萬人增至７７﹒８
萬人。惟市場憧憬疫苗，自輝瑞公司公布肺炎疫苗數據後，金價已累跌近１６０元。
　　值得留意的是，根據美聯儲公布的會議記錄，美聯儲官員同意，在市況穩定後購買資產，為
經濟提供較寬鬆環境。而聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）的部分與會者則指，美聯儲最終將延
長所購公債的期限。
　　貴金屬方面，白銀上漲０﹒３％報２３﹒３１元，現時亞洲市報２３﹒３６元；而鈀金下跌
０﹒４％報２３３９﹒２６元，現時報２３４２﹒５９元。（ｊｃ）

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