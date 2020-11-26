《異動股》濠江機電挫逾８３％穿５０天線兼創新低報０﹒７４元

《經濟通通訊社２６日專訊》濠江機電（０１４０８）跌８３﹒０３％，報０﹒７４元，跌
穿５０天線（３﹒９０９元），最低價為０﹒６５元，創上市新低，最高價為３﹒７１元，主動
賣盤５３％；成交９２萬股，涉資１５４﹒１８萬元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
８３﹒４１％。
現時，恆生指數報２６６１５，跌５４點或０﹒２％；恆生國指報１０５７８，升２０點或
０﹒２％；恆生科技指數報７９５９，升３８點或０﹒４９％；主板成交５１﹒５億元。
上證綜合指數報３３６０，跌２點或０﹒０６％，成交１３２﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１３６３２，跌２３點或０﹒１７％，成交８１﹒９１億元人民幣。
基本資料
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報價 ０﹒７４０ 變動 －８３﹒０３％
最低價 ０﹒６５０ 最高價 ３﹒７１０
成交股數 ９２萬股 成交金額 １５４﹒１８萬
１０天平均 ４﹒０５３ １００天平均 －
２０天平均 ４﹒２３９ ２５０天平均 －
５０天平均 ３﹒９０９ ＲＳＩ１４ １５﹒８３９
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股份狀態：跌穿５０天線，創上市新低，主動賣盤５３％，暫連跌２日，累計跌幅
８３﹒４１％
表列同板塊或相關股份表現：
股份 （編號） 現價（元） 變幅（％）
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濠江機電 （０１４０８） ０﹒７４０ －８３﹒０３
水發興業 （００７５０） ０﹒６４０ ＋３﹒２３
澳能建設 （０１１８３） ２﹒２２０ ＋０﹒９１
高陞 （０１２８３） ２﹒３３０ ＋２﹒１９
天任 （０１４２９） ０﹒２０１ ＋１２﹒９２
河北建設 （０１７２７） ２３﹒８５０ ＋２﹒５８
比優 （０８０５３） ０﹒８３０ ＋１﹒２２
艾碩 （０８３４１） ０﹒１１０ －２﹒６５
Ｋ Ｗ ＮＥＬＳＯＮ
（０８４１１） ０﹒１９８ ＋０﹒５１
澳達 （０９９２９） ０﹒０８３ －２﹒３５
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（ｅｄ）
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