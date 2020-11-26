《異動股》濠江機電挫逾８３％穿５０天線兼創新低報０﹒７４元

《經濟通通訊社２６日專訊》濠江機電（０１４０８）跌８３﹒０３％，報０﹒７４元，跌

穿５０天線（３﹒９０９元），最低價為０﹒６５元，創上市新低，最高價為３﹒７１元，主動

賣盤５３％；成交９２萬股，涉資１５４﹒１８萬元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

８３﹒４１％。

現時，恆生指數報２６６１５，跌５４點或０﹒２％；恆生國指報１０５７８，升２０點或

０﹒２％；恆生科技指數報７９５９，升３８點或０﹒４９％；主板成交５１﹒５億元。

上證綜合指數報３３６０，跌２點或０﹒０６％，成交１３２﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１３６３２，跌２３點或０﹒１７％，成交８１﹒９１億元人民幣。



基本資料

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報價 ０﹒７４０ 變動 －８３﹒０３％

最低價 ０﹒６５０ 最高價 ３﹒７１０

成交股數 ９２萬股 成交金額 １５４﹒１８萬

１０天平均 ４﹒０５３ １００天平均 －

２０天平均 ４﹒２３９ ２５０天平均 －

５０天平均 ３﹒９０９ ＲＳＩ１４ １５﹒８３９

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股份狀態：跌穿５０天線，創上市新低，主動賣盤５３％，暫連跌２日，累計跌幅

８３﹒４１％



表列同板塊或相關股份表現：



股份 （編號） 現價（元） 變幅（％）

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濠江機電 （０１４０８） ０﹒７４０ －８３﹒０３

水發興業 （００７５０） ０﹒６４０ ＋３﹒２３

澳能建設 （０１１８３） ２﹒２２０ ＋０﹒９１

高陞 （０１２８３） ２﹒３３０ ＋２﹒１９

天任 （０１４２９） ０﹒２０１ ＋１２﹒９２

河北建設 （０１７２７） ２３﹒８５０ ＋２﹒５８

比優 （０８０５３） ０﹒８３０ ＋１﹒２２

艾碩 （０８３４１） ０﹒１１０ －２﹒６５

Ｋ Ｗ ＮＥＬＳＯＮ

（０８４１１） ０﹒１９８ ＋０﹒５１

澳達 （０９９２９） ０﹒０８３ －２﹒３５

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（ｅｄ）

