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26/11/2020 09:32

《異動股》濠江機電挫逾８３％穿５０天線兼創新低報０﹒７４元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》濠江機電（０１４０８）跌８３﹒０３％，報０﹒７４元，跌
穿５０天線（３﹒９０９元），最低價為０﹒６５元，創上市新低，最高價為３﹒７１元，主動
賣盤５３％；成交９２萬股，涉資１５４﹒１８萬元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
８３﹒４１％。
　　現時，恆生指數報２６６１５，跌５４點或０﹒２％；恆生國指報１０５７８，升２０點或
０﹒２％；恆生科技指數報７９５９，升３８點或０﹒４９％；主板成交５１﹒５億元。
　　上證綜合指數報３３６０，跌２點或０﹒０６％，成交１３２﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１３６３２，跌２３點或０﹒１７％，成交８１﹒９１億元人民幣。

　基本資料
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　報價　　　　　　　０﹒７４０　　　　　　變動　　　　　　－８３﹒０３％
　最低價　　　　　　０﹒６５０　　　　　　最高價　　　　　　　３﹒７１０
　成交股數　　　　９２萬股　　　　　　　　成交金額　　　　１５４﹒１８萬
　１０天平均　　　　４﹒０５３　　　　　　１００天平均　　　　　－　　　
　２０天平均　　　　４﹒２３９　　　　　　２５０天平均　　　　　－　　　
　５０天平均　　　　３﹒９０９　　　　　　ＲＳＩ１４　　　　１５﹒８３９
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　股份狀態：跌穿５０天線，創上市新低，主動賣盤５３％，暫連跌２日，累計跌幅
　　　　　　８３﹒４１％

　表列同板塊或相關股份表現：

　股份　　　　　　（編號）　　　　　　現價（元）　　　　　　　變幅（％）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　濠江機電　　　　（０１４０８）　　　　０﹒７４０　　　　　－８３﹒０３
　水發興業　　　　（００７５０）　　　　０﹒６４０　　　　　　＋３﹒２３
　澳能建設　　　　（０１１８３）　　　　２﹒２２０　　　　　　＋０﹒９１
　高陞　　　　　　（０１２８３）　　　　２﹒３３０　　　　　　＋２﹒１９
　天任　　　　　　（０１４２９）　　　　０﹒２０１　　　　　＋１２﹒９２
　河北建設　　　　（０１７２７）　　　２３﹒８５０　　　　　　＋２﹒５８
　比優　　　　　　（０８０５３）　　　　０﹒８３０　　　　　　＋１﹒２２
　艾碩　　　　　　（０８３４１）　　　　０﹒１１０　　　　　　－２﹒６５
　Ｋ　Ｗ　ＮＥＬＳＯＮ
　　　　　　　　　（０８４１１）　　　　０﹒１９８　　　　　　＋０﹒５１
　澳達　　　　　　（０９９２９）　　　　０﹒０８３　　　　　　－２﹒３５
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）

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