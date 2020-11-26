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26/11/2020 07:50

《匯市走勢》美元持續弱勢，感恩節假期前跌至近三個月低位

　　《經濟通通訊社２６日專訊》最新數據顯示美國經濟前景不樂觀，全球金融市場風險偏好減
弱，惟美元弱勢持續，周三（２５日）於感恩節假期前跌至近三個月低位。
　　美元指數跌０﹒１４％，報９１﹒９９９，稍早曾觸及９月以來最低９１﹒９２７。英鎊微
升，英國財相辛偉誠表示今年將借款近４０００億英鎊，預計今年經濟將萎縮１１﹒３％，是自
１７０９年以來最大萎縮。比特幣攀升至１９０４９﹒１３美元，略低於２０１７年年底創下的
１９６６６美元高位。
　　美國上周初次申請失業金人數進一步增加，表明感染病例激增、商業限制正推動企業裁員行
動，並破壞勞動力市場復甦。
　　最新數據亦顯示，第四季經濟開局穩健，上月消費者支出、企業設備投資超預期，美企第三
季獲利亦大幅反彈。
　　另外聯儲局公布本月政策制定會議紀錄顯示，決策者們討論如何調整資產購買計劃。
（ａｌ）

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