《缸邊隨筆－石鏡泉》耶倫之外

《缸邊隨筆》昨文（２５日）談了耶倫為下任美財相會利美股匯，今天（２６日）續談耶倫

及之外的事。



雖然美市場普遍歡迎耶倫為下任財相，但市場仍有些負面聲音。



（１）老人團隊



拜登是７８，耶倫是７４，美眾議員議長佩洛西是８０。如特朗普在２０２４再選，他屆時

會是７８。看來年輕人在美國政壇是無乜機會。



（２）耶倫在２０１４年９月一次演講中，講到美國貧富差距，要美國窮人富一些，應要讓

他們多些資產。因為今個世代的年輕人是「資產富，月入貧」Ａｓｓｅｔ Ｒｉｃｈ

Ｉｎｃｏｍｅ Ｐｏｏｒ。甚麼意思？父母輩是有資產的，父母死後，子女繼承了遺產便富了。

不過子女們的月薪，普遍低薪。耶倫作為美聯儲局主席時，她不能對此有行動，因為改善貧富問

題，非局長事，今為財長，則可名正言順地去濟貧，但要劫富嗎？



要窮人有多些資產，使人又記起耶倫離任美聯儲局主席時，有句話，在她有生之年不會再有

金融風險。以為耶倫卸任美聯儲局主席後，就不用因這句話負責了，但今時任財長要負責啊！



（３）一個知透美聯儲局運作規則的美財長，是否會使一個一直認為是「中立」的美聯儲局

被政治化，要聽白宮「點」？



（４）現任美聯儲局長鮑威爾曾表示過，美聯儲局力盡了，要靠政府的財政政策去救經濟。

耶倫會否使鮑威爾失望？



（５）日前美聯儲局有成員表示，到２０２３以至２０２４，美聯儲局都不會加息，耶倫會

配合嗎？



＊馬蒂斯：美國要安全 結盟非樹敵＊



下任美政府對華會開戰嗎？



拜登屬意的國家安全顧問Ｓｕｌｌｉｖａｎ於２０１７年一次外交政策智囊團會議中講：



＂Ｗｅ ｎｅｅｄ ｔｏ ｓｔｒｉｋｅ ａ ｍｉｄｄｌｅ ｃｏｕｒｓｅ－ｏｎｅ

ｔｈａｔ ｅｎｃｏｕｒａｇｅｓ Ｃｈｉｎａ’ｓ ｒｉｓｅ ｉｎ ａ ｍａｎｎｅｒ

ｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔ ｗｉｔｈ ａｎ ｏｐｅｎ﹐ ｆａｉｒ， ｒｕｌｅｓ－ｂａｓｅｄ

﹐ｒｅｇｉｏｎａｌ ｏｒｄｅｒ﹒＂



＂Ｔｈｉｓ ｗｉｌｌ ｒｅｑｕｉｒｅ ｃａｒｅ ａｎｄ ｐｒｕｄｅｎｃｅ ａｎｄ

ｓｔｒａｔｅｇｉｃ ｆｏｒｅｓｉｇｈｔ﹐ ａｎｄ ｍａｙｂｅ ｅｖｅｎ ｍｏｒｅ

ｂａｓｉｃａｌｌｙ ｉｔ ｗｉｌｌ ｒｅｑｕｉｒｅ ｓｕｓｔａｉｎｅｄ

ａｔｔｅｎｔｉｏｎ﹒ Ｉｔ ｍａｙ ｎｏｔ ｈａｖｅ ｅｓｃａｐｅｄ ｙｏｕｒ

ｎｏｔｉｃｅ ｔｈａｔ ｔｈｅｓｅ ａｒｅ ｎｏｔ ｉｎ ａｍｐｌｅ ｓｕｐｐｌｙ

ｉｎ Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ ｒｉｇｈｔ ｎｏｗ﹒＂



＂Ｉｔ ｎｅｅｄｓ ｔｏ ｂｅ ａｂｏｕｔ ｏｕｒ ｔｉｅｓ ｔｏ ｔｈｅ

ｒｅｇｉｏｎ ｔｈａｔ ｃｒｅａｔｅ ａｎ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ ｍｏｒｅ

ｃｏｎｄｕｃｉｖｅ ｔｏ ａ ｐｅａｃｅｆｕｌ ａｎｄ ｐｏｓｉｔｉｖｅ ｓｕｍ

Ｃｈｉｎｅｓｅ ｒｉｓｅ＂﹒



Ｓｕｌｌｉｖａｎ曾事於奧巴馬政府，她２０１７年之見解，今時有無變？



事實上，美國軍方不是如特朗普和蓬佩奧般熱衷去「教導」中國。



被特朗普炒了魷的國防部長馬蒂斯Ｍａｔｔｉｓ，日前在權威的《外交雜誌》

（Ｆｏｒｅｉｇｎ Ａｆｆａｉｒｓ）表述了：



＂Ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ｔｏｄａｙ ｉｓ ｕｎｄｅｒｍｉｎｉｎｇ

ｔｈｅ ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎｓ ｏｆ ａｎ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｏｒｄｅｒ

ｍａｎｉｆｅｓｔｌｙ ａｄｖａｎｔａｇｅｏｕｓ ｔｏ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ﹐

ｒｅｆｌｅｃｔｉｎｇ ａ ｂａｓｉｃ ｉｇｎｏｒａｎｃｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘｔｅｎｔ

ｔｏ ｗｈｉｃｈ ｂｏｔｈ ｒｏｂｕｓｔ ａｌｌｉａｎｃｅｓ ａｎｄ

ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ ｐｒｏｖｉｄｅ ｖｉｔａｌ

ｓｔｒａｔｅｇｉｃ ｄｅｐｔｈ﹒＂



在另份《Ｓｕｍｍｉｔ Ｎｅｗｓ》刊物中，作者Ｓｔｅｖｅ Ｗａｔｓｏｎ報道馬蒂斯呼

籲拜登ｅｌｉｍｉｎａｔｅ特朗普的Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｆｉｒｓｔ政策因為這不利團結盟友，

反而對美國國家安全構成危害，他講：



＂Ｉｎ ｐｒａｃｔｉｃｅ， ＂Ａｍｅｒｉｃａ ｆｉｒｓｔ＂ ｈａｓ ｍｅａｎｔ

＂Ａｍｅｒｉｃａ ａｌｏｎｅ＂﹒ Ｔｈａｔ ｈａｓ ｄａｍａｇｅｄ ｔｈｅ

ｃｏｕｎｔｒｙ’ｓ ａｂｉｌｉｔｙ ｔｏ ａｄｄｒｅｓｓ ｐｒｏｂｌｅｍｓ

ｂｅｆｏｒｅ ｔｈｅｙ ｒｅａｃｈ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｔｅｒｒｉｔｏｒｙ ａｎｄ ｈａｓ

ｔｈｕｓ ｃｏｍｐｏｕｎｄｅｄ ｔｈｅ ｄａｎｇｅｒ ｅｍｅｒｇｅｎｔ

ｔｈｒｅａｔｓ ｐｏｓｅ﹒＂



他亦謂：



＂Ｉｎ Ｊａｎｕａｒｙ﹐ ｗｈｅｎ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ

ａｎｄ ｈｉｓ ｎａｔｉｏｎａｌ ｓｅｃｕｒｉｔｙ ｔｅａｍ ｂｅｇｉｎ ｔｏ

ｒｅｅｖａｌｕａｔｅ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｆｏｒｅｉｇｎ ｐｏｌｉｃｙ﹐ ｗｅ ｈｏｐｅ

ｔｈｅｙ ｗｉｌｌ ｑｕｉｃｋｌｙ ｒｅｖｉｓｅ ｔｈｅ ｎａｔｉｏｎａｌ

ｓｅｃｕｒｉｔｙ ｓｔｒａｔｅｇｙ ｔｏ ｅｌｉｍｉｎａｔｅ ＂Ａｍｅｒｉｃａ

ｆｉｒｓｔ＂ ｆｒｏｍ ｉｔｓ ｃｏｎｔｅｎｔｓ﹐ ｒｅｓｔｏｒｉｎｇ ｉｎ ｉｔｓ

ｐｌａｃｅ ｔｈｅ ｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔ ｔｏ ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ

ｓｅｃｕｒｉｔｙ ｔｈａｔ ｈａｓ ｓｅｒｖｅｄ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ

ｓｏ ｗｅｌｌ ｆｏｒ ｄｅｃａｄｅｓ﹒＂



＂Ｔｈｅ ｂｅｓｔ ｓｔｒａｔｅｇｙ ｆｏｒ ｅｎｓｕｒｉｎｇ ｓａｆｅｔｙ

ａｎｄ ｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙ ｉｓ ｔｏ ｂｕｔｔｒｅｓｓ Ａｍｅｒｉｃａｎ

ｍｉｌｉｔａｒｙ ｓｔｒｅｎｇｔｈ ｗｉｔｈ ｅｎｈａｎｃｅｄ ｃｉｖｉｌｉａｎ

ｔｏｏｌｓ ａｎｄ ａ ｒｅｓｔｏｒｅｄ ｎｅｔｗｏｒｋ ｏｆ ｓｏｌｉｄ

ａｌｌｉａｎｃｅｓ－ｂｏｔｈ ｎｅｃｅｓｓａｒｙ ｔｏ ａｃｈｉｅｖｉｎｇ

ｄｅｆｅｎｓｅ ｉｎ ｄｅｐｔｈ﹐＂ ｈｅ ａｄｄｓ﹐ ｅｃｈｏｉｎｇ ｔｈｅ

ｎｅｏ－ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅ ａｄｖｏｃａｔｉｏｎ ｏｆ

ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎｉｓｍ ａｎｄ ＂ｐｅａｃｅ ｔｈｒｏｕｇｈ

ｓｔｒｅｎｇｔｈ＂﹒



結盟，非樹敵，才使美國安全，是馬蒂斯之大旨。



＊美國出土了塊「大件事」＊



這「大件事」是由群用直升機去追蹤美國大角羊的發燒友所發現。是在猶他州的沙漠中發現

的，猶他州的安全部門發表了個很有意義或幽默的聲明：



＂Ｉｔ ｉｓ ｉｌｌｅｇａｌ ｔｏ ｉｎｓｔａｌｌ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ

ｏｒ ａｒｔ ｗｉｔｈｏｕｔ ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ ｏｎ ｆｅｄｅｒａｌｌｙ

ｍａｎａｇｅｄ ｐｕｂｌｉｃ ｌａｎｄｓ﹐ ｎｏ ｍａｔｔｅｒ ｗｈａｔ

ｐｌａｎｅｔ ｙｏｕ’ｒｅ ｆｒｏｍ﹒＂



此物是外太空物，還是地球人的傑作？相信在這個庚子年將終之時，又多個話題，會是搞笑

的還是個啟示人類未來的話題？你話呢。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

