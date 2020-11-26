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26/11/2020 09:05

《專家之言－李偉傑》傳統股份逐步買，博疫苗面世資金報復式流入

　　《專家之言》美國總務署日前發信確認拜登（Ｊｏｅ　Ｂｉｄｅｎ）為候任總統，通知拜登
準備交接政權。拜登同日公布外交及國家安全的內閣名單，６名重要成員都是他擔任副總統時期
的舊臣。拜登表示，在國安和外交政策上，沒有時間可以浪費，團隊需在第一天就做好準備，重
新奪回美國領先的地位，對於６名重要幕僚同為奧巴馬時期的要員，是否代表其外交及國安政策
會否重回奧巴馬時期，拜登指，美國不能以舊思維應對新時代的挑戰。反觀現任總統特朗普近日
在社交媒體上表示仍未認輸，但估計可以翻盤機會已愈來愈渺茫，同時對抗疫工作仍然不聞不問
，以美國現時每日新增確診個案維持１７萬至１９萬宗，雖然美國有藥廠表示未來一至兩個月可
推出疫苗，但以先進國家去到如此龐大感染數字的而且確令人沮喪，而美國新增確診個案與道瓊
斯指數同步地一齊創新高，有如此正向演繹，相信在於市場亦正繼續憧憬疫情愈嚴峻，救市措施
亦見積極。另一方面，美國總統人選定案後，不明朗因素消除，而早前提及假若拜登當選，未來
在推行刺激方案措施，有機會在參議院受到阻攔而未必容易通過，雖然現時參議院多數席位仍未
有定案，但政策風險依然存在，加上傳統上民主黨政策並不利大型商家，短期道指以２８８００
點為支持位，慎防預期落空後帶來回吐壓力。

＊美國政策風險依然存在，道指２８８００有支持＊
　
　　本港第四波疫情下，港股在九個月以來再升見２７０００點水平，「平衡時空狀況」除了美
股外，本港亦同時發生。疫情反彈但股市上升，在１１月１０日美國輝瑞藥廠宣布疫苗理好消息
後，資金重新在新經濟股與傳統股份交替換馬，新經股尤其是大型科技股在調整過後中長線持有
仍是不錯選擇，因為增長強勁之餘，業務亦能配合國家發展趨勢。投資者若要尋找具有急速爆發
力，可以慢慢吸納傳統性股份，因為普遍傳統股份雖然在１１月中已急速反彈了一轉，但假若疫
苗能進一步普及下，經濟復甦能力尚可期待，可以在逐步調整下「瞓著」吸納，例如有本港收租
類股份、本港零售股份、航空股、石油及石油設備股份、濠賭股，當然持有這些板塊需要有一定
耐性，雖然現時本港疫情反彈，但憧憬未來出現疫苗後資金會報復式流入，不過筆者估計最快都
要等待明年第一季後本港才會有疫苗供應，關乎民生等行業可望恢復。《財經評論員　李偉傑》
（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

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