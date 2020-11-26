《ＩＰＯ反應》消息指恒大物業定價８﹒８元，招股價範圍中間偏下

《經濟通通訊社２６日專訊》外電引述市場消息人士指出，恆大物業（０６６６６）上市擬

把香港ＩＰＯ上市價指引定在８﹒８元，為招股價範圍８﹒５元至９﹒７５元之中間偏下水平。

中國恆大（０３３３３）分拆的物業管理公司恆大物業上市，發售１６﹒２１億股，新股及

舊股各佔半數，１０％公開發售，每手５００股，預期１２月２日在主板掛牌上市，公司聯席保

薦人包括華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信證券、海通國際。（ｅｃ）

