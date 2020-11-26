港股高開２５點報２６６９５點，國指升２２點，科指漲６２點

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚三大指數升跌不一，道指突破三萬點後回吐，亞洲股市今

早同樣走勢各異，日經升１１６點，台北加權指數跌６８點，港股則高開２５點，科技股略見回

穩，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）高開約１％，另外阿里健康（００２４１）

中期虧轉盈，股價高開近３％；惟內房走勢疲弱，潤地（０１１０９）低開逾２％。恆生指數開

報２６６９５，升２５點或升０﹒１０％，主板成交２８﹒４４億元。國企指數報１０５７９，

升２２點或升０﹒２１％。恆生科技指數報７９８３，升６２點或升０﹒７８％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒６５％，報４１﹒６５元；香港交易所（００

３８８）升０﹒９４％，報３８６﹒６元；騰訊控股（００７００）升０﹒９６％，報５７８﹒

５元；中國移動（００９４１）升０﹒１１％，報４７﹒６５元，以現價計，該股暫連升３日，

累計升幅２﹒４７％。友邦保險（０１２９９）升０﹒１７％，報８９元，以現價計，該股暫連

升３日，累計升幅２﹒３％。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明生物（０２９６３） ７５﹒９５元 升１﹒１３％

阿里巴巴（０９９８８） ２７０﹒００元 升１﹒１２％

騰訊控股（００７００） ５７８﹒５０元 升０﹒９６％

港交所 （００３８８） ３８６﹒６０元 升０﹒９４％

萬洲國際（００２８８） ６﹒６７元 升０﹒７６％

中海油 （００８８３） ９﹒５９元 升０﹒７４％

中銀香港（０２３８８） ２５﹒６０元 升０﹒５９％

中石工 （００３８６） ３﹒６７元 升０﹒５５％

舜宇光學（０２３８２） １５４﹒７０元 升０﹒５２％

長和 （００００１） ５８﹒２０元 升０﹒５２％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆騰網絡（００１３６） ０﹒３０元 升３﹒４５％

阿里健康（００２４１） ２０﹒２０元 升２﹒５４％

聯想集團（００９９２） ５﹒７４元 升１﹒９５％

美團－Ｗ（０３６９０） ２９８﹒６０元 升１﹒７０％

同程藝龍（００７８０） １４﹒３０元 升１﹒２７％

金蝶國際（００２６８） ２６﹒２０元 升１﹒１６％

阿里巴巴（０９９８８） ２７０﹒００元 升１﹒１２％

騰訊控股（００７００） ５７８﹒５０元 升０﹒９６％

比亞迪電子（００２８５） ３７﹒５０元 升０﹒９４％

中芯國際（００９８１） ２２﹒１０元 升０﹒９１％

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