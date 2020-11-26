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即市新聞

26/11/2020 16:38

《盤後部署》期結日臨近暫欠方向，疫情反彈港股難再突破二萬七

　　《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，港股臨近期結走勢缺乏方向，恆
指早高開２５點之後維持窄幅上落格局。本港疫情反彈，收窄限聚令於今日起一連七日實施，地
產股走勢疲弱，加上連升數日的匯控（００００５）終現回吐。港股早段一度回吐至
２６６１２，最後以全日最高位２６８１９收市，升１４９點或升０﹒５６％，主板成交
１１３６﹒３９億元跌逾３６％。國企指數報１０７０１，升１４３點或升１﹒３６％。恆生科
技指數報８０５７，升１３５點或升１﹒７１％。
　　內地股市同樣缺乏方向，上證綜合指數報３３６９，升７點或升０﹒２２％，成交
３１７３﹒０９億元人民幣。深證成份指數報１３５９９，跌５６點或跌０﹒４１％，成交
４１５９﹒７４億元人民幣。

＊分析料儲局下月調整買債，ＯＰＥＣ＋或延長減產

　　早前聯儲局公布貨幣政策會議記錄，留意到部分官員在會上參與有關資產購買計劃得詳細討
論，內容談及有機會加大或調整資產購買計劃的立場，目前聯儲局每月購買１２００億美元國債
和抵押貸款證券。有分析師預計，由於會議記錄太多關於量化寬鬆的討論，似乎是一個信號，分
析師相信買債計劃的調整，最快將於１２月就會開始，而下次的會議將有更多相關行動。
　　外地媒體報道，油組及俄羅斯（ＯＰＥＣ＋）仍傾向於將現有減產協議維持到明年一季度，
而油組亦擔心高油價下將會刺激美國頁岩油增產爭奪份額，因為相信加大減產的機會亦不太可能
出現，油組將根據基本面去思考策略去向，而非油價作出決定。另外，大行摩通分析指出，
ＯＰＥＣ＋將增產計劃有機會延遲多半年，由於石油及成品油庫存下降速度沒有預期快。

＊年尾基金平倉，港股料有估壓＊

　　由於港股臨近期結，恆指今日走勢缺乏方向，加上本港疫情反彈，恆指再衝破二萬七機會不
大。由於下月４日收市後恆指將調整成分股比例，納入部分新股份，相信資金將會出現轉倉動作
，投資者需多留意重磅股份走勢。另外，今年大部分基金表現良好，在新經濟股帶動下令基金回
報可觀，相信臨近１２月不少基因開始進行平倉，後市估壓力度稍強，如有貨投資者建議可先行
離場，預計大市有機會調整至２５６００至２６０００點之間，可以先留資金觀望後市。
（ｕｌ）

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