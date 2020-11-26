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26/11/2020 07:56

《國際要聞》阿根廷球王馬勒當拿逝世，終年６０歲

　　《經濟通通訊社２６日專訊》阿根廷球王馬勒當拿逝世，終年６０歲。阿根廷足總發表聲明
致以最深切哀悼，阿根廷總統費爾南德斯宣布全國將哀悼三日。
　　馬勒當拿曾經效力巴塞羅那、拿玻里，並協助後者兩度奪得意甲冠軍，不過他３７歲掛靴，
及後於２００８年出任阿根廷國家隊教練，但其帶領的阿根廷於２０１０年世界盃決賽八強不敵
德國，而他自己在球員時代曾為國家隊上陣９１次，攻入３４球。（ａｌ）

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