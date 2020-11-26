《外地經濟》美國上月ＰＣＥ物價指數按年升１﹒２％，符市場預期

《經濟通通訊社２６日專訊》美國１０月個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數按年升

１﹒２％，按月則持平，皆符合市場預期。期內核心ＰＣＥ物價指數按年升１﹒４％，按月亦持

平，符預期。

期內個人支出按月增０﹒５％，微勝預期增０﹒４％。個人所得則跌０﹒７％，遜預期持平

。（ａｌ）

