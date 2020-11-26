【美伊衝突】傳以色列指示軍方為特朗普餘下任期採軍事行動做準備

《經濟通通訊社２６日專訊》據美國網路媒體《Ａｘｉｏｓ》引述以色列官員消息報道指，
以色列政府已指示軍方，為美國總統特朗普於餘下任期內可能對伊朗發動的軍事打擊做好準備。
不過報道指出，以色列政府下達該指令是因為當地官員預計下屆總統拜登於明年１月就職前
是「一個非常敏感的時期」 ，而不是因為有任何情報或評估表明美國將採取軍事行動。
（ａｌ）
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