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即市新聞

26/11/2020 17:08

《台股攻略－馮偉明》電子股轉強，台股重上１３８００點之上

　　《台股攻略》台股在電子股刺激下再度高開，最高曾升至１３８５６點，終場收１３８４５
點，升１０６點，成交金額為新台幣２１８６億元。
　　電子權值股今日（２６日）走勢回穩，台積電股價上升，臨近收市升幅收窄，收４８９元，
升２元。大立光及鴻海微升收市，分別收３３２５元及８３元，升１５元及１元。聯電今日開低
走高，收３９﹒５０元，升１﹒０５元，股價再升破１８年來新高。台達電升勢強勁，收２１６
元，升８﹒５０元。半導體股繼成為大市焦點，祥碩盈利預期優厚，刺激股價今日升超過５％，
收１６３５元，升９０元，創一個月以來新高。順德、威盛、點晶及凱鈺升至漲停。半導體股上
升，刺激ＩＣ設計股如瑞昱、敦泰、聯陽及鈺創同步上揚。航運股因海運貨櫃短缺而導致運費上
升，從而帶動股價持續造好。長榮海運被調升目標價至３１元，刺激今日股價上升超過３％，收
２４﹒６５元，升０﹒８０元。台航升至漲停，中航升超過５％，而新興、慧洋─ＫＹ、四維航
及台驊投控亦走勢向好。
　　台股持續在高位震盪，不過成交量並未有再度放大，資金正輪流炒作不同版塊股份。特斯拉
再創新高，短線可關注相關受惠股，此外聯電業績不俗，反映中階晶片亦有需求，相關股份亦可
留意。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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