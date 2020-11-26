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即市新聞

26/11/2020 12:30

《窩輪豪情－梁業豪》小心ｃ浪（或３浪）！

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、金融
業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯控
（００００５）、中國平安（０２３１８）與中海油（００８８３），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選新東方（０９９０１）、平安好醫生（０１８３３）與石藥集團（０１０９３）。
　　今晚（２６日）美股感恩節假期休市，港股交投轉靜；加上內地股市走勢偏淡，港股走勢欠
缺方向感。行業類別表現方面，以半導體業股票的相對表現較佳，家庭及個人護理用品業股票較
差。昨天（２５日）備受沽壓的新經濟股，如騰訊（００７００）、美團（０３６９０）與阿里
巴巴（０９９８８）喜見反彈，可惜小米（０１８１０）與比亞迪股份（０１２１１）皆斯人獨
憔悴。運用波浪理論作分析，即市圖上出現了ａ浪（或１浪）下跌過程後，現時港股正處於ｂ
浪（或２浪）反彈中，我們須小心稍後ｃ浪（或３浪）下跌過程的出現。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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