《談國論企－黎偉成》豬肉跌價拖低通脹利經濟發展

《談國論企》中國的豬肉價格於２０２０年１０月份終於由升轉跌，促居民消費價格ＣＰＩ

同比及環比皆回落，而生豬於三季度末存欄量增逾兩成，相信豬肉繼續跌價和使通貨價格受控，

使整體國民經濟有更大的可控調和調節，保持穩中有進發展態勢。即使鮮菜價格尚貴，惟可望在

暴雨洪迅過後增產穩價，該屬不大嚴重的問題。



＊生豬存欄量增逾兩成料零售多供減價＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格ＣＰＩ於２０２０年１０月份同比回

落０﹒５％，較對上一個月的１﹒７％升幅少增１﹒２個百分點，相對於９月份的環比跌幅

０﹒７個百分點亦擴大整整１個百分點，為過去１０多年增幅最低的一個月，乃因：

最重要的是（一）豬肉價格由增轉跌，分類指數於２０２０年１０月份同比回落２﹒８％，

扭轉９月份同比增長２５﹒５％之況，而對上一個月亦較８月份的升幅５２﹒６％少增２７﹒１

個百分點，足見豬肉於最近三個月出現持續大幅跌幅；而豬肉價於是月影響ＣＰＩ回落０﹒１３

個百分點，９月份則上漲１個百分點，相對於最嚴重的２月份所影響上漲３﹒１９個百分點有明

顯改善，而豬肉價於２月份增１３５％。

正因豬肉價格由持續增長放緩轉跌，故肉畜分類指數於２０２０年１０月份的同比升幅

２﹒４％，較９月份所增的２２﹒６％少增２０﹒２個百分點，影響ＣＰＩ的漲幅由上月的

１﹒３９個百分點放緩至０﹒１４個百分點，相當於整體ＣＰＩ所增１﹒５％的升幅２８％，而

上月則升１﹒７％和佔８１﹒７９％升幅，足見豬肉價由升轉跌對肉畜以至ＣＰＩ影響重大。

豬肉價增長持續放緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升：產量於２０２０年三季度即使減量

１０﹒８％，但比上半年同比所減１９﹒１％少減８﹒３個百分點，而一季度減２９﹒１％。更

重要的是，生豬存欄量於三季度末達３﹒７０３９億頭同比增加２０﹒７％，特別是能繁殖母豬

存欄量３８７２萬頭增２８％，豬肉有望持續降價，對通脹和民生皆為佳訊。

非洲豬瘟於２０１８年８月份肆虐於大江南北，到２０１９年一季度已基本壓制，而飼養生

豬需時，使豬肉供應和價格只有可能逐步有序地回落，該是可預期的希望，此望終在２０２０年

１０月實現，居民捱貴價豬肉逾兩年，令人唏噓不已。

至於（二）鮮菜，價格仍不斷激增，分類指數於２０２０年１０月份同心增長１６﹒７％，

即使相對於９月份同比增長１７﹒２％少增０﹒５個百分點，顯然因上一個月較８月份的

１１﹒７％升幅顯著提升凡５﹒５個百分點之普。最大問題是受困於天災。華中華南地域於６月

下旬爆發的持續不斷暴雨洪潮，至今未有止住的跡象，對居民生命財產所造成的破壞日甚，特別

是以鮮菜為主的農業生產，更面對嚴重失收壓力，通貨價格有頗為重大的壓力。此可見之於鮮菜

價格，分類指數由６月份由５月份之跌８﹒５％轉升４﹒２％，到７月份的升幅為７﹒９％，８

月份更提升至１１﹒９％的雙位數水平，９月份更惡化，到１０月份始象徵式的放緩，故影響

ＣＰＩ效應由上月的０﹒４１個百分點略調低至０﹒３８個百分點。



＊衣著居位生活用品交通醫療等通貨價穩＊



但鮮菜價貴主要受到天災所致，只要暴雨洪潮過後，農民平整農田，該可相對較快地恢復種

植各種各樣的菜蔬，供應可在三數個星期逐步恢復正常。由是菜貴，會是相對短時期的情況。

再看（三）ＣＰＩ中最重要的食物煙酒分類指數，於２０２０年１０月份同比增長２﹒４％

，對ＣＰＩ的影響０﹒７６個百分點，而９月份同比增６﹒４％和對ＣＰＩ影響為２個百分點，

其中蛋類等跌價，而鮮果、水產品類略升。

（四）其他民生類別的通貨，如衣著、居住、生活用品及服務、交通和通信、教育文化和娛

樂、醫療等價格皆受控，實屬佳象。

新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫於年初肆虐環球，中國的疫情於２月份相當嚴峻，使頗不少

市甚至省得封關，工商業以至農業等幾乎全方位的深深受壓，惟國家積極主動有效地控疫，和在

３月開始受控和精準有序復工復產復商復市，使國內生產總值ＧＤＰ於２０２０年三季度達

２６﹒６１７２萬億元同比增長４﹒９％，較二季度２５﹒０１１萬億元的３﹒２％升幅多增１

﹒７個百分點，為連續兩個季度的上升，同逐季環比的升幅有所擴大，顯中國經濟在技術上納入

復甦軌道，而通貨價格受控，對國民經濟發展有十分良性的支持。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

