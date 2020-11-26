《異動股》匯控（００００５）回吐逾２％，將於巴黎交易所退市

《經濟通通訊社２６日專訊》匯豐控股（００００５）昨日急升６﹒５％，現價回跌２﹒１

３％，報４１﹒４５元，該股成交約４３７萬股，涉資１﹒８２億元。

匯控近日股價反彈，連升三日後今日終遇冷鋒，今早股價回吐逾２％，盤中低見４１﹒２元

。公司公布，於１０月３０日向巴黎交易所提交的退市申請已獲批，因此將於１２月２２日退市

。集團指，退市是經過對巴黎交易所的交易量、成本等因素考量後所作出的決定，不會影響匯控

在法國和歐洲的業務，亦不會影響集團在香港、倫敦、紐約等交易所的上市業務。

現時，恆生指數報２６６５６，跌１２點或跌０﹒０５％，主板成交７９﹒５６億元。國企

指數報１０６０７，升４９點或升０﹒４７％。恆生科技指數報８００１，升８０點或升１﹒０

１％。即月期指新報２６６４７，升２點，低水１０點。即月國指期貨報１０６０６，升４７點

，低水１點。

上證綜合指數報３３６７，升５點或升０﹒１５％，成交２５０﹒８５億元人民幣。深證成

份指數報１３６７１，升１５點或升０﹒１１％，成交３３４﹒２８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ４１﹒４５元 跌２﹒１３％

恆生銀行（０００１１） １３６﹒９０元 跌０﹒０７％

東亞銀行（０００２３） １６﹒２２元 跌１﹒１０％

中銀香港（０２３８８） ２５﹒３０元 跌０﹒５９％

渣打集團（０２８８８） ４８﹒７５元 跌０﹒７１％

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（ｕｌ）

