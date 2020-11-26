  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/11/2020 09:38

《異動股》匯控（００００５）回吐逾２％，將於巴黎交易所退市

　　《經濟通通訊社２６日專訊》匯豐控股（００００５）昨日急升６﹒５％，現價回跌２﹒１
３％，報４１﹒４５元，該股成交約４３７萬股，涉資１﹒８２億元。
　　匯控近日股價反彈，連升三日後今日終遇冷鋒，今早股價回吐逾２％，盤中低見４１﹒２元
。公司公布，於１０月３０日向巴黎交易所提交的退市申請已獲批，因此將於１２月２２日退市
。集團指，退市是經過對巴黎交易所的交易量、成本等因素考量後所作出的決定，不會影響匯控
在法國和歐洲的業務，亦不會影響集團在香港、倫敦、紐約等交易所的上市業務。
　　現時，恆生指數報２６６５６，跌１２點或跌０﹒０５％，主板成交７９﹒５６億元。國企
指數報１０６０７，升４９點或升０﹒４７％。恆生科技指數報８００１，升８０點或升１﹒０
１％。即月期指新報２６６４７，升２點，低水１０點。即月國指期貨報１０６０６，升４７點
，低水１點。
　　上證綜合指數報３３６７，升５點或升０﹒１５％，成交２５０﹒８５億元人民幣。深證成
份指數報１３６７１，升１５點或升０﹒１１％，成交３３４﹒２８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　４１﹒４５元　　　跌２﹒１３％
　　恆生銀行（０００１１）　１３６﹒９０元　　　跌０﹒０７％
　　東亞銀行（０００２３）　　１６﹒２２元　　　跌１﹒１０％
　　中銀香港（０２３８８）　　２５﹒３０元　　　跌０﹒５９％
　　渣打集團（０２８８８）　　４８﹒７５元　　　跌０﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/11/2020
【施政迴響】安永：將生物科技等企業納入互聯互通對市場影響正面
財經熱話25/11/2020
【施政迴響】萊坊料施政報告可短期刺激樓市成交　倡研市建局定位
香港要聞25/11/2020
【施政迴響】雷鼎鳴：香港無本土出口難振興經濟　需與大灣區合作
財經熱話25/11/2020
【施政迴響】美聯：房策主要集中公營房屋　短期私樓供應未變
中國故事25/11/2020
《神州經脈》科創板股票入滬股通標的　滬綜指跌幅創近一個月大
香港要聞25/11/2020
【施政報告】施政報告懶人包　房屋土地＋融入大灣區措施一文看清
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Maxcare離子超聲波洗牙器

【etnet Bonus】賞《一秒拳王》優先場門票

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>