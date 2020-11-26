《駐京專電》外交部：李克強下周一出席上合組織首腦（總理）會議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》外交部發言人趙立堅宣布，國務院總理李

克強將於３０日在北京應邀出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第十九次會議。此

次會議由印度主辦，將以視頻方式舉行。李克強並將同俄羅斯總理米舒斯京舉行中俄總理第二十

五次定期會晤。

