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26/11/2020 16:20

《駐京專電》外交部：李克強下周一出席上合組織首腦（總理）會議

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》外交部發言人趙立堅宣布，國務院總理李
克強將於３０日在北京應邀出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第十九次會議。此
次會議由印度主辦，將以視頻方式舉行。李克強並將同俄羅斯總理米舒斯京舉行中俄總理第二十
五次定期會晤。

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