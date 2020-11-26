《午市前瞻》周五期結日或現獲利盤，惟２６５００以下料有承接

《經濟通通訊社２６日專訊》美國失業救濟數據遜預期，隔晚道指回吐，重返三萬點以下，

納指則輕微反彈。英國阿斯利康藥廠與牛津大學披露，用作新冠疫苗第三期測試的產品製造出現

錯誤，可能影響測試數據的可信賴度。恆指今日仍高開２５點報２６６９５點，之後在

２６６１２至２６７３１窄幅上落，半日表現較佳的有油股、內銀股和新經濟板塊，本地銀行及

地產股回吐，恆指半日收升２點，報２６６７２，主板成交６０６﹒８７億元。國指報１０６２

１點，升６３點或０﹒６％。隔晚納指反彈，科指亦升４０點或０﹒５１％，報７９６１點。

美國今日為感恩節休市。

本港重磅股方面，中移動（００９４１）升０﹒８４％，報４８元；港交所（００３８８）

跌０﹒４２％，報３８１﹒４元；友邦（０１２９９）微升０﹒３９％，報８９﹒２元。

Ａ股兩市反覆收軟，上證綜指收報３３５８點，跌４點或０﹒１３％，成交１９６１﹒９４

億人幣；深證成指報１３５３３點，跌１２２點或０﹒９％，成交２６３８﹒６３億人幣。



＊中石化升近３％冠藍籌，內銀普漲＊



美國上周油存意外下降，帶動隔晚油價抽高，三桶油向上，中石化（００３８６）走高２﹒

７４％，報３﹒７５元；中石油（００８５７）升０﹒３８％，報２﹒６３元；中海油（００８

８３）升０﹒６３％，報９﹒５８元。中海油服（０２８８３）跌２﹒４３％，報６﹒８４元；

Ｆ三星原油期（０３１７５）升０﹒９３％，報３﹒０２８元。

內銀股普漲，工行（０１３９８）與中國國家管網集團簽署戰略合作協議，升１﹒３１％，

報４﹒６４元。日前中國國家管網集團與建行（００９３９）亦簽署戰略合作協議，加強雙方在

金融等領域的深度合作，建行升０﹒８５％，報５﹒９４元。交行（０３３２８）升０﹒７２％

，報４﹒１９元；中行（０３９８８）微０﹒３７％，報２﹒７１元；招行（０３９６８）走高

１﹒６２％，報５０﹒０５元。



＊京東健康今起招股，京東升逾１％＊



外媒引述消息人士指，印度對來自中國電子產品質量許可的嚴格控制，導致上月蘋果新款手

機的進口放緩，並影響小米（０１８１０）等企業生產的其他產品。小米半日軟０﹒９６％，報

２５﹒９元。蘋果概念股普升，高偉電子（０１４１５）揚３﹒２％，報４﹒５１元；比亞迪電

子（００２８５）升０﹒１３％，報３７﹒２元；聯想（００９９２）走高３﹒３７％，報５﹒

８２元。

重磅科指股回升帶動指數上揚，美團（０３６９０）揚２﹒８６％，報３０２元；騰訊（０

０７００）升１﹒４８％，報５８１﹒５元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒５２％，報２６８

﹒４元。京東健康（０６６１８）今起招股，集資最多２６９﹒５５億元，母企京東（０９６１

８）微升０﹒３５％，報３４４﹒２元。阿里健康（００２４１）受惠醫藥自營業務以及醫藥電

商平台業務快速成長，半年虧轉盈，升３﹒８１％，報２０﹒４５元，為今早表現最佳科指股。



＊匯控微軟，股份將於法國退市＊



延續收緊社交距離措施今日起至下周三生效，期內將關閉酒吧、酒館、派對房間、浴室等，

地產股普軟，恆地（０００１２）跌１﹒２３％，報３２﹒２元；新地（０００１６）挫１﹒９

６％，報１０４﹒９元；新世界（０００１７）跌１﹒０９％，報４０﹒８元；長實（０１１１

３）跌１﹒０３％，報４３﹒２５元；恆隆地產（００１０１）走低２﹒８８％，報２０﹒２５

元。

本地銀行股回吐，匯控（００００５）向巴黎交易所提交的退市申請已獲批，股份將於１２

月２２日退市，半日軟０﹒３５％，報４２﹒２元。歐洲央行周三（２５日）發表最新金融穩定

評估報告，並警告歐元區銀行或須增加壞帳撥備，應對支援經濟措施結束後的壞帳增加情況，歐

洲央行副行長金多斯更強調市場不應假設歐元區銀行明年必定獲准恢復派息，並將據市場情況而

定。渣打（０２８８８）軟０﹒４１％，報４８﹒９元。

匯控同系恆生（０００１１）跌０﹒０７％，報１３６﹒９元。東亞銀行（０００２３）升

０﹒８５％，報１６﹒５４元。中銀（０２３８８）今日起因疫情關係調整全港各區分行的營業

時間，跌２﹒１６％，報２４﹒９元。



＊黃偉康：看好大市年尾氣氛樂觀，宜部署地產股博反彈＊



港股今早走勢相對平穩，續於２６７００點位置徘徊。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟

通通訊社》表示，短期大市表現或不太波動，雖然明日（２７日）為期結日相信出現獲利盤，惟

回吐壓力不大，預料下周初前大市於２６５００以下位置有承接。短期市表現雖較平穩，惟黃偉

康仍看好年尾前大市表現或現粉飾櫥窗，帶動傳統股走上，因此預料恆指年尾大市可升至２７０

００點至２８０００點水平。

黃偉康看好地產股表現，雖然昨日施政報告中提及加大發展公共房屋力度，或影響地產商長

期銷售表現，惟他指市場對政府推出房屋的成效仍有所質疑，因此相信政策對板塊負面影響較微

。而今日地產股回吐相信是因疫情反彈所致，但黃偉康相信疫苗一旦推出，板塊於整固後將會回

升，而行業估值理想，加上參考近期新樓市買賣氣氛樂觀，建議可現時入手作部署。他首薦長實

，認為該股表現較同行落後，料將追上同業升破２５０天線水平（約４４﹒７元）後，年尾料可

望４８元。另外，他亦推薦恆基地產，認為可現貨買入，年尾上望３５元水平。（ｊｃ、ｎｓ）

