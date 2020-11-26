《美元走勢－羅明立》紐元有望上試０﹒７１５０

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０４﹒４６ １０４﹒２２ １０４﹒３１
歐元╱美元 １﹒１９３９ １﹒１９１３ １﹒１９３５
英鎊╱美元 １﹒３３９８ １﹒３３７７ １﹒３３９４
美元╱瑞郎 ０﹒９０８５ ０﹒９０５８ ０﹒９０６８
美元╱港元 ７﹒７５１３ ７﹒７５０３ ７﹒７５０７
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《美元走勢》美國上周新申領失業金人數續增至７７﹒８萬，較前值增加３萬，高於預期亦
為五周以來新高。期內，持續申領失業金人數按周減少２９﹒９萬至６０７﹒１萬人。另外，美
國１０月耐用品訂單按月增長１﹒３％，增幅高於市場預期的０﹒９％，但較前值的２﹒１％有
所放緩，期內，扣除運輸設備的核心耐用品訂單按月則增長１﹒３％，升幅高於市場預期的
０﹒５％。
美國經濟數據對金融市場影響不大，投資者仍然憧憬新一屆政府將會推出新的紓困方案，令
美國的財赤預算進一步加大，配合量化寬鬆進行融資，聯儲局的會議記錄亦表明有需要繼續支撐
經濟，不利美元走勢，中線美元下行的機會較大。
受肉類及乳製品出囗回落影響，新西蘭１０月出口總額按年下跌４﹒４％至４７﹒８億紐元
。至於入口總額按年亦下跌１３％至５２﹒９億，主要受汽車、相關零件及配件進口下跌影響，
惟出口及入囗表現均見由本年低位回升。同期，新西蘭貿易上出現赤字為５﹒０１億。不過，截
至本年１０月，受新冠疫情影響，當地出口累計上升１﹒２％，而入口則下跌１０％，使年內出
現２１﹒９１億的貿易盈餘，創２８年以來最高。紐元短線反復向上，初步支持位於
０﹒６９４０，有望上試０﹒７１５０。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１９００ １﹒２０００ １﹒１８６０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３３４０ １﹒３４６０ １﹒３２８０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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