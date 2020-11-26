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即市新聞

26/11/2020 16:00

《美元走勢－羅明立》紐元有望上試０﹒７１５０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒４６　　　１０４﹒２２　　　１０４﹒３１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９３９　　　１﹒１９１３　　　１﹒１９３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３９８　　　１﹒３３７７　　　１﹒３３９４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０８５　　　０﹒９０５８　　　０﹒９０６８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１３　　　７﹒７５０３　　　７﹒７５０７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周新申領失業金人數續增至７７﹒８萬，較前值增加３萬，高於預期亦
為五周以來新高。期內，持續申領失業金人數按周減少２９﹒９萬至６０７﹒１萬人。另外，美
國１０月耐用品訂單按月增長１﹒３％，增幅高於市場預期的０﹒９％，但較前值的２﹒１％有
所放緩，期內，扣除運輸設備的核心耐用品訂單按月則增長１﹒３％，升幅高於市場預期的
０﹒５％。
　　美國經濟數據對金融市場影響不大，投資者仍然憧憬新一屆政府將會推出新的紓困方案，令
美國的財赤預算進一步加大，配合量化寬鬆進行融資，聯儲局的會議記錄亦表明有需要繼續支撐
經濟，不利美元走勢，中線美元下行的機會較大。
　　受肉類及乳製品出囗回落影響，新西蘭１０月出口總額按年下跌４﹒４％至４７﹒８億紐元
。至於入口總額按年亦下跌１３％至５２﹒９億，主要受汽車、相關零件及配件進口下跌影響，
惟出口及入囗表現均見由本年低位回升。同期，新西蘭貿易上出現赤字為５﹒０１億。不過，截
至本年１０月，受新冠疫情影響，當地出口累計上升１﹒２％，而入口則下跌１０％，使年內出
現２１﹒９１億的貿易盈餘，創２８年以來最高。紐元短線反復向上，初步支持位於
０﹒６９４０，有望上試０﹒７１５０。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１９００　　　１﹒２０００　　　１﹒１８６０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３３４０　　　１﹒３４６０　　　１﹒３２８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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