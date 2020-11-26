《美元走勢－羅明立》紐元有望上試０﹒７１５０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒４６ １０４﹒２２ １０４﹒３１

歐元╱美元 １﹒１９３９ １﹒１９１３ １﹒１９３５

英鎊╱美元 １﹒３３９８ １﹒３３７７ １﹒３３９４

美元╱瑞郎 ０﹒９０８５ ０﹒９０５８ ０﹒９０６８

美元╱港元 ７﹒７５１３ ７﹒７５０３ ７﹒７５０７

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《美元走勢》美國上周新申領失業金人數續增至７７﹒８萬，較前值增加３萬，高於預期亦

為五周以來新高。期內，持續申領失業金人數按周減少２９﹒９萬至６０７﹒１萬人。另外，美

國１０月耐用品訂單按月增長１﹒３％，增幅高於市場預期的０﹒９％，但較前值的２﹒１％有

所放緩，期內，扣除運輸設備的核心耐用品訂單按月則增長１﹒３％，升幅高於市場預期的

０﹒５％。

美國經濟數據對金融市場影響不大，投資者仍然憧憬新一屆政府將會推出新的紓困方案，令

美國的財赤預算進一步加大，配合量化寬鬆進行融資，聯儲局的會議記錄亦表明有需要繼續支撐

經濟，不利美元走勢，中線美元下行的機會較大。

受肉類及乳製品出囗回落影響，新西蘭１０月出口總額按年下跌４﹒４％至４７﹒８億紐元

。至於入口總額按年亦下跌１３％至５２﹒９億，主要受汽車、相關零件及配件進口下跌影響，

惟出口及入囗表現均見由本年低位回升。同期，新西蘭貿易上出現赤字為５﹒０１億。不過，截

至本年１０月，受新冠疫情影響，當地出口累計上升１﹒２％，而入口則下跌１０％，使年內出

現２１﹒９１億的貿易盈餘，創２８年以來最高。紐元短線反復向上，初步支持位於

０﹒６９４０，有望上試０﹒７１５０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１９００ １﹒２０００ １﹒１８６０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３３４０ １﹒３４６０ １﹒３２８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

