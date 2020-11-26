《本港樓市》差估署十月樓價指數按月跌０﹒５７％，創近六個月低

《經濟通通訊社２６日專訊》本港樓價轉跌，差估署公布私人住宅樓價指數，１０月份報

３８０﹒９點，按月下跌０﹒５７％，創近六個月低位，但按年仍升７﹒１％。今年首十個月，

樓價微升０﹒４５％。

租金連跌兩個月，１０月份私樓租金指數報１７９﹒３點，按月微跌０﹒０６％，按年亦跌

７﹒２９％。首十個月，則跌５﹒４８％。（ｃｌ）

