  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/11/2020 12:33

《本港樓市》差估署十月樓價指數按月跌０﹒５７％，創近六個月低

　　《經濟通通訊社２６日專訊》本港樓價轉跌，差估署公布私人住宅樓價指數，１０月份報
３８０﹒９點，按月下跌０﹒５７％，創近六個月低位，但按年仍升７﹒１％。今年首十個月，
樓價微升０﹒４５％。
　　租金連跌兩個月，１０月份私樓租金指數報１７９﹒３點，按月微跌０﹒０６％，按年亦跌
７﹒２９％。首十個月，則跌５﹒４８％。（ｃｌ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞26/11/2020
【答問大會】林鄭：冀北環線盡快上馬　基建先行促北區發展
FOCUS26/11/2020
【FOCUS】比特幣突登殿堂　顯全球放水驚心
開市Good Morning26/11/2020
《開市Good Morning》林家亨：京東健康宜用現金認購
中國故事26/11/2020
《京城近觀》米芝蓮真的懂北京嗎？
生財有道26/11/2020
《笑傲缸湖》睇hot talk1點鐘贏獎品，咁筍唔係唔要吓話？
財經熱話25/11/2020
【施政迴響】安永：將生物科技等企業納入互聯互通對市場影響正面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞香港冬日美食節入場贈券

【etnet Bonus】賞《一秒拳王》優先場門票

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>