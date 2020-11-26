《再戰明天》英美股市提早收市，歐元區公布１１月經濟信心指數

《經濟通通訊社２６日專訊》明日（２７日）英美股市提早收市。歐元區公布１１月經濟信

心指數。



＊英倫銀行貨幣政策委員會委員鄧雷羅講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：００ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員暨法國央行

總裁維勒魯瓦德加洛參加法國金融監管機構組織的一次會議。

１１：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員鄧雷羅在有關「主導貨幣和貨幣政策的影響

」的系列講座上發表講話。

５：３０ｐｍ，德國財長肖爾茨、歐洲央行執委帕內塔、德國央行總裁魏德曼和意大利央行

總裁維斯科在一次有關支付的會議上發表講話。



＊英美股市提早收市＊



明日，英美股市提早收市。

在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布１０月工業利潤。

明午３：４５ｐｍ，法國公布第三季國內生產總值，季率料由下滑１３﹒８％升上

１８﹒２％；年率跌幅料由１８﹒９％收窄至４﹒３％。法國１０月消費者物價指數，年率料由

持平升上０﹒１％。

４：００ｐｍ，台灣公布第三季國內生產總值，年率料由下滑０﹒５８％升上３﹒３％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１１月工業信心指數，料由負９﹒６％擴大至負１０﹒５％；經濟信

心指數料由９０﹒９下滑至８６。

８：００ｐｍ，巴西公布９月失業率，料由１４﹒４％上升至１４﹒８％。同時，印度公布

第三季國內生產總值，年率跌幅料由２３﹒９收窄至８﹒２％。



＊大快活派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：澳至尊（０２０３１）、中國燃氣（００３８４）、大快

活集團（０００５２）和力寶（００２２６）等。（ｈｏ）

