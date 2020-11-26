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即市新聞

26/11/2020 19:41

《再戰明天》英美股市提早收市，歐元區公布１１月經濟信心指數

　　《經濟通通訊社２６日專訊》明日（２７日）英美股市提早收市。歐元區公布１１月經濟信
心指數。

＊英倫銀行貨幣政策委員會委員鄧雷羅講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：００ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員暨法國央行
總裁維勒魯瓦德加洛參加法國金融監管機構組織的一次會議。
　　１１：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員鄧雷羅在有關「主導貨幣和貨幣政策的影響
」的系列講座上發表講話。
　　５：３０ｐｍ，德國財長肖爾茨、歐洲央行執委帕內塔、德國央行總裁魏德曼和意大利央行
總裁維斯科在一次有關支付的會議上發表講話。

＊英美股市提早收市＊

　　明日，英美股市提早收市。
　　在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布１０月工業利潤。
　　明午３：４５ｐｍ，法國公布第三季國內生產總值，季率料由下滑１３﹒８％升上
１８﹒２％；年率跌幅料由１８﹒９％收窄至４﹒３％。法國１０月消費者物價指數，年率料由
持平升上０﹒１％。
　　４：００ｐｍ，台灣公布第三季國內生產總值，年率料由下滑０﹒５８％升上３﹒３％。
６：００ｐｍ，歐元區公布１１月工業信心指數，料由負９﹒６％擴大至負１０﹒５％；經濟信
心指數料由９０﹒９下滑至８６。
　　８：００ｐｍ，巴西公布９月失業率，料由１４﹒４％上升至１４﹒８％。同時，印度公布
第三季國內生產總值，年率跌幅料由２３﹒９收窄至８﹒２％。　

＊大快活派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：澳至尊（０２０３１）、中國燃氣（００３８４）、大快
活集團（０００５２）和力寶（００２２６）等。（ｈｏ）

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