《小傳日記》花旗今休市，魚缸續上試；成交跌四成，好友詐晒型？

《小傳日記》花旗國失業救濟數據差過預期，隔晚道指失守三萬點，納指就創新高。香江魚

缸就嚟月結，加埋今日花旗孖屐放假慶祝感恩節，搞到香江魚缸呢邊都氣氛麻麻，今朝開始好淡

爭持。恆指今日高開２５點報２６６９５點，之後一路窄幅上落，半日石油佬、內銀佬同科技佬

表現都唔曳，但係本地錢莊同地產佬回吐，結果恆指半日升得２點。午後內險佬同石油佬谷行力

托市，其中中石化（００３８６）全日踢高近５巴仙，係今日最叻藍戰士；地產佬就繼續運滯，

其中九置（０１９９７）唔見近３巴仙，係今日最曳藍戰士，最後埋單收報２６８１９點，升１

４９點或升逾半巴仙，五連升累漲４６２點或近２巴仙，全日主板成交１１３６﹒３９億銀大減

逾３６巴仙。國指報１０７０１點，走上１４３點或逾１巴仙。科指報８０５７點，走高１３５

點或近２巴仙。

Ａ場兩市兩邊走，上證綜指報３３６９點，升７點；深證成指報１３５９９點，跌５６點或

近半巴仙。兩市全日成交７３３３億銀人仔減少１５巴仙，係近兩周以嚟最低。

藍戰士方面，大象（００００５）回吐近１巴仙，報４２銀；生發發（００３８８）跌２充

亳子，報３８２﹒８銀；ＱＱ（００７００）踢高逾２巴仙，報５８６銀；ＡＩＡ（０１２９９

）跳起逾１巴仙，報８９﹒８５銀；建行（００９３９）進帳逾１巴仙，報５﹒９７銀；神州移

動（００９４１）走高一格，報４７﹒６５銀。



＊科指表現勁阿里健康升，油組唔增產油佬價真盞＊



科指股今日吐氣揚眉，其中阿里健康（００２４１）中期虧轉盈賺２﹒８億人仔，消息帶動

股價漲近８巴仙，報２１﹒２銀；美團（０３６９０）下周一（３０日）公布業績，今日抽升近

半成，報３０８銀；眾安在綫（０６０６０）抽高近４巴仙，報３７﹒４５銀；聯想集團（００

９９２）升逾３巴仙，報５﹒８１銀；華虹半導體（０１３４７）踢高近３巴仙，報３６﹒９銀

。

有小道消息指，ＯＰＥＣ＋計劃將會延遲減產協議多一季，有指戰鬥民族俄佬都同意，「三

桶油」梗係齊齊起飛啦！中石化漲近半成，報３﹒８３銀；中石油（００８５７）升逾１巴仙，

報２﹒６５銀；中海油（００８８３）跳高近１巴仙，報９﹒６銀；中集安瑞科（０３８９９）

飆逾７巴仙，報４﹒７銀。



＊有政策放寬內險最喜歡，同業齊合作工行最快樂＊



有神州媒體報道，日前取消財務性股權投資行業限制、優化權益投資上限等多項險資運用支

持政策相繼推出，逾２２萬億人仔險資「鬆綁」信號強烈，刺激內險佬有炒作。國壽（０２６２

８）揚逾２巴仙，報１７﹒９６銀；新保（０１３３６）走高近３巴仙，報３３﹒１５銀；太保

（０２６０１）飆逾半成，報２９﹒９５銀；平保（０２３１８）漲近２巴仙，報９０﹒９銀；

財險（０２３２８）亦進帳３巴仙，報６﹒５８銀。

內銀佬今日齊齊飛高，工行（０１３９８）同國家管網集團簽咗份戰略合作協議，之前建行

（００９３９）都同呢個集團話要戰略合作，呢鋪大家都傾掂數一齊發圍，有錢齊齊搵！工行踼

高近２巴仙，報４﹒６７銀；建行報５﹒９７銀上升逾１％；郵儲行（０１６５８）跳高近２巴

仙，報４﹒２９銀；招行（０３９６８）走上逾１巴仙，報４９﹒８銀；中信行（００９９８）

升近２巴仙，報３﹒３８銀。



＊限聚令收緊磚頭佬頭痕，大象曾高舉今日回一回＊



感染群組爆到七彩，政府梗係出手做一做嘢，限聚令今日起一連七日將會收緊，磚頭佬慘慘

豬，新地（０００１６）回吐２巴仙，報１０４﹒８銀；新世界（０００１７）跌１巴仙，報４

０﹒８銀；恆隆地產（００１０１）挫近３巴仙，報２０﹒２５銀；太古地產（０１９７２）跌

逾１巴仙，報２３﹒５銀；九倉置業（０１９９７）潛水近３巴仙，報３７﹒０５元。

大象早幾日係咁開車，股價飛起到４０銀之上，今日都回一回氣啦，另外股份將於巴黎退市

，唔知係咪有影響，今日回近１巴仙，報４２銀；小象（０００１１）跌１亳子，報１３６﹒９

銀；東亞（０００２３）隨市升逾１巴仙，報１６﹒６４銀；中銀香江（０２３８８）跪低２巴

仙，報２４﹒９５銀；渣打（０２８８８）跌逾半巴仙，報４８﹒８５銀，請請！





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