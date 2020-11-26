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即市新聞

26/11/2020 10:58

《真知灼見－溫灼培》金價發生了甚麼事？

　　《真知灼見》踏入本周一（２３日），現貨金價跌穿１８５０美元這重要支持後，明顯引發
出大量止蝕盤，並加速了金價跌勢。市場多以疫苗快面世，全球經濟有望改善，各國央行不用再
加大量寬為由，以解釋金價下跌原因；但這解釋也實在牽強。因為央行不再加大量寬也不代表有
能力收回先前所印資金。所以就是上述市場提出金價下跌的因由正確，其影響極其量只能使金價
難升，也不致下跌。
　
＊大方向仍看好金價＊
　
　　「金價變化與央行印鈔有關」這概念筆者一直不認同，主要是見識過於２００８年金融海嘯
期間各大央行印鈔下，金價從約８００╱９００美元水平攀至２０１１年高位１９２１美元；之
後在各大央行未見收回印鈔資金下，金價到２０１５年竟跌返１，０５０美元水平，把大部分先
前升幅報銷。所以，筆者認為２００８年這一次金升與今年初金升如出一轍，均是在反映全球第
一大貨幣美元的領導地位正在動搖。假使筆者的看法成立，以上周四（１９日）《環球銀行金融
電信協會》（ＳＷＩＦＴ）公布的１０月份數字顯示，歐元已在全球支付貨幣排名榜中超越了美
元，進一步引證了美元的領導地位被動搖，這樣金價的大方向理應上升；加上現距離電子化人民
幣推出的日子不遠，當推出這對美元領導地位會是另一大挑戰。所以，筆者一直沒有改變看好金
價的大方向。
　
＊近期金價跌或基於三個原因＊
　
　　對於近期金價跌不排除是在反映以下三個因素。首先，疫苗有望快面世，環球股市轉暢旺，
吸引了資金從金市掉到股市去博更高回報。又或，金價跌是在反映市場認為拜登與耶倫的組合可
有效挽救美國政治及經濟地位。美國整體國力強弱同會影響美元領導地位，倘美國國力有望增強
，這樣金價便應下跌。最後，年底英國「脫歐」的期限快到。如處理不當隨時可衝擊歐盟；歐盟
一亂，美元的地位反能保持，這樣金價也應失支持。
　　當明白這一切，就明白日後我們在衡量金價下一步走勢時要觀察甚麼因素。最後有兩個位置
筆者想給大家參考，一個是現在的１８００美元，另一個是約１７４０美元。１７４０美元是今
年５月╱６月份金價水平，當時德法首次提出「共同債」概念；此概念一出，改變了歐盟的結構
，增強了市場對歐盟概念信心同時，此消彼長下也削弱了美元地位，也做就了當時金價上升環境
。１８００美元則是７月金價水平，當時歐盟議會正式通過了「共同債」這方案，並使金價進一
步展升浪。金價現重返１８００美元水平，即歐洲「共同債」的部分利好因素已在金價中被撇除
；如見１７４０美元，即所有「共同債」的利好因素將被撇除。然而，需留意受惠於「共同債」
因素，現在歐元在全球支付貨幣排名中超越美元卻是不爭事實。
　
＊留意英歐「脫歐」協議進展＊
　
　　大家要問，拜登接掌政權後可真扭轉美元領導地位免被蠶食嗎？對此筆者感質疑。或許在英
國與歐盟就「脫歐」未達成協議前，金價會維持低水一段日子。但要留意英國與歐盟一旦能達成
「脫歐」協議，解除了有關不明朗因素對歐盟帶來的威脅，提防屆時金價或又再走高。倘英國能
順利「脫歐」，筆者不排除明年初金價有重上２０００美元可能。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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