《積金攻略－鍾偉善》強積金「染紅」資產更多元

《積金攻略》強積金基金可投資於不同市場、不同產品的限制，正在逐步放寬。繼６月擴大

可投資於房地產投資信託基金（ＲＥＩＴｓ）的比例及市場數目後，財經事務及庫務局局長許正

宇本月中（１３日）又在其網頁宣布，隨著Ａ股國際化程度不斷提升，將上海及深圳證券交易所

納入積金局「核准證券交易所」名單，並於當日刊憲，即時生效；換句話說，從此以後，強積金

基金投資於內地股市的比例，可高於基金淨資產值的１０％。

其實，除了滬深兩所，今次獲新納入「核准證券交易所」名單的，還有印尼證券交易所，以

及波蘭的華沙證券交易所，令名單的成員，增加至４４個，當中包括不少發展中國家的交易所，

例如巴西、印度、印尼、菲律賓等。

可以預期，強積金基金投資於Ａ股的比例，將從目前水平大幅提高－截至９月３０日，強積

金計劃投資於內地Ａ股的比例，僅佔總資產的１﹒１２％，相當於１１０多億港元而已；反觀

「滬港通」及「深港通」的北向通，今年以來每個交易日的日均成交金額，則超過９００億人民

幣，可見港人並非不熱衷於投資Ａ股。



＊深交所三大指數，２０２０年表現不俗＊



替強積金投資限制拆牆鬆綁，好處是讓管理人得到更大靈活性，為資產選擇增加多元性，令

成員捕捉到市場的機遇。而事實上，以一年期回報計，截至１０月３１日，最高回報的十隻股票

基金中，大中華基金佔了其八，回報最高達到３８％。

再看全球股市表現，截至１１月１６日，今年以來錄得最大升幅的指數，正是深交所的創業

板指數，大升超過５０％；緊隨其後的，則是中小板指數，同樣屬於深交所，升了３８％；至於

深交所三大指數餘下的深證成分指數，亦排全球第四，上升３３％，與排第三的納斯達克指數，

升幅僅相差０﹒１個百分點。



＊規模龐大，成交量大＊



其實，業界爭取將滬深兩所納入「核准證券交易所」名單經已多年，因為兩市規模龐大，目

前上海證券交易所共有１７６７間上市公司，總市值達到４３﹒９５萬億人民幣；深圳證券交易

所更有２３２９間上市公司，總市值則為３３﹒３０萬億人民幣，兩市市值合共逾７７萬億人民

幣，遠遠高於香港的４３﹒３萬億港元。成交金額亦然，兩市合計起碼七、８０００億人民幣，

本月中更曾突破１萬億人民幣，遠遠高於香港的一、二千億港元。

一直以來的制肘，在於內地市場的封閉性。不過，內地資本市場正不斷開放。今年６月，人

民銀行及國家外匯管理局正式取消了ＱＦＩＩ及ＲＱＦＩＩ的投資額度限制。及至９月，多個部

委聯合發布了適用於ＱＦＩＩ及ＲＱＦＩＩ的境內證券期貨投資管理辦法，從降低准入門檻、穩

步有序擴大投資範圍及加強持續監管三方面作出制度及監管優化，加快推進資本市場雙向開放。

《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》

