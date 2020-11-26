美股今晚休市，港股成交大減，全日升１４９點收２６８１９

《經濟通通訊社２６日專訊》美國失業救濟數據遜預期，隔晚道指回吐，重返三萬點以下，

納指則創新高。期結前夕，加上美股今日感恩節休市，港股今早好淡爭持，高開２５點報

２６６９５點，之後在２６６１２點至２６７３１點區間窄幅上落，表現較佳的有油股、內銀股

和新經濟板塊，本地銀行及地產股回吐，半日收升２點報２６６７２點。午後內險股及石油股升

幅擴大，其中中石化（００３８６）全日揚４﹒９３％，報３﹒８３元，為今日表現最佳藍籌；

地產股表現繼續拖累大市，其中九置（０１９９７）挫２﹒８８％，報３７﹒０５元，為表現最

差藍籌，最終恆指以全日最高位收市報２６８１９點，升１４９點或升０﹒５６％，五連升累漲

４６２點或１﹒７５％，全日主板成交１１３６﹒３９億元大減逾３６％。國指報１０７０１點

，升１４３點或升１﹒３６％。科指報８０５７點，升１３５點或升１﹒７１％。

內地兩市走勢不一，上證綜指報３３６９點，升７點或升０﹒２２％；深證成指報

１３５９９點，跌５６點或跌０﹒４１％，兩市全日成交７３３３億元人民幣減少１５％，至近

兩周最低。

重磅股方面，匯控（００００５）走低０﹒８３％，報４２元；港交所（００３８８）微跌

０﹒０５％，報３８２﹒８元；騰訊（００７００）升２﹒２７％，報５８６元；友邦

（０１２９９）揚１﹒１３％，報８９﹒８５元；建行（００９３９）走上１﹒３６％，報

５﹒９７元；中移動（００９４１）漲０﹒１１％，報４７﹒６５元。



＊阿里掛牌一周年微升，中軟飆升逾１２％＊



阿里健康（００２４１）中期轉虧為盈，純利２﹒８億元人民幣，毛利更按年升８０﹒３％

至１８﹒６億元人幣，股價全日升７﹒６１％，報２１﹒２元，為表現最佳科指股。母企阿里巴

巴（０９９８８）在港第二上市掛牌一周年，全日升０﹒７５％報２６９元，以招股價１７６元

計累漲近５３％。騰訊（００７００）走高２﹒２７％，報５８６元；京東健康（０６６１８）

今日起招股，集資最多２６９﹒５５億元，開招數小時後國際配售已超購４倍，母企京東集團

（０９６１８）漲０﹒８２％，報３４５﹒８元；下周一公布業績的美團（０３６９０）彈

４﹒９％，報３０８元。

外媒報道，印度對來自中國電子產品質量許可的嚴格控制，導致上月蘋果新款手機的進口放

緩，並影響小米（０１８１０）等企業生產的其他產品。惟蘋果概念股普揚，惟高偉電子

（０１４１５）仍升５﹒７２％，報４﹒６２元；瑞聲科技（０２０１８）微升０﹒３６％，報

４２﹒２５元；比亞迪電子（００２８５）走上２﹒１５％，報３７﹒９５元；聯想集團

（００９９２）漲３﹒２％，報５﹒８１元。另外有消息指，印度標準局推遲對智能手錶等產品

的審批，印度電子和信息化部更推動企業在當地製造相關設備，而有關延遲打擊小米和ＯＰＰＯ

等公司的智能手表進口，惟小米連跌兩日後反彈１﹒７２％，報２６﹒６元。

隔晚美股道指新貴Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ計劃收購企業通訊平台Ｓｌａｃｋ，軟件股紛紛起

哄，本地軟件股亦有資金追捧，中國有贊（０８０８３）揚８﹒８９％，報１﹒９６元；金蝶國

際（００２６８）微升０﹒５８％，報２６﹒０５元；擎天軟件（０１２９７）飆８﹒８％，報

１﹒３６元；微盟集團（０２０１３）漲２﹒５２％，報１０﹒５８元；金山軟件（０３８８８

）走高０﹒２６％，報３８﹒９元；中軟國際（００３５４）旗下鴻聯聯創營繼烏鎮、鄭州之後

現再進駐蘇州，將與蘇州高鐵新城合作，打造車聯網產業平台，助力推動蘇州市省級車聯網先導

區建設，該股全日抽升１２﹒２８％，報８﹒１４元。



＊匯控回吐銀行股普軟，油價高企三桶油偏強＊



匯控近日股價反彈，連升三日後今日回吐，今早股價挫逾２％，盤中低見４１﹒２元，另外

其向巴黎交易所提交的退市申請已獲批，股份將於１２月２２日退市，股價全日軟０﹒８３％，

報４２元；歐洲央行警告歐元區銀行或須增加壞帳撥備，以應對支援經濟措施結束後的壞帳增加

情況，歐洲央行副行長金多斯更強調市場不應假設歐元區銀行明年必定獲准恢復派息，渣打

（０２８８８）走低０﹒５１％，報４８﹒８５元；中銀（０２３８８）今日起因疫情關係調整

全港各區分行的營業時間，跌１﹒９６％，報２４﹒９５元；恆生（０００１１）軟０﹒０７％

，報１３６﹒９元；東亞（０００２３）升１﹒４６％，報１６﹒６４元。

國家商務部今日在北京召開消費升級行動計劃推進現場會，指明年是「十四五」規劃開局之

年，各地商務主管部門要努力開創消費促進工作新局面，強調要加速商品和服務消費潛力釋放，

穩定和擴大汽車消費。惟汽車股普遍回吐，比亞迪股份（０１２１１）跌１﹒４５％，報

１８９﹒９元；恆大汽車（００７０８）跌２﹒１９％，報２２﹒３元；長城汽車

（０２３３３）走低２﹒０９％，報１５﹒９６元；廣汽集團（０２２３８）軟１﹒６８％，報

８﹒８元；花旗發表研究報告指，永達汽車（０３６６９）計劃收購兩個保時捷經銷商的股權，

預計將有助公司的銷售組合以及盈利質量，上調目標價１３％至１６﹒１港元，維持「買入」評

級。永達汽車全日升４﹒２９％，報１２﹒６４元。

由於美國上周油存意外下降，且市場憧憬疫苗推出帶動經濟復甦，油價周三漲近２％至八個

多月來高位。三桶油抽升，中石化飆４﹒９３％，報３﹒８３元；中石油（００８５７）升

１﹒１５％，報２﹒６５元；中海油（００８８３）走上０﹒８４％，報９﹒６元；聯合能源

（００４６７）彈４﹒９６％，報１﹒４８元；中石化煉化（０２３８６）漲０﹒５９％，報

３﹒４元；惟中海油服（０２８８３）跌１﹒８５％，報６﹒８８元。（ｐｌ）

