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即市新聞

26/11/2020 13:36

《股金豐采－涂國彬》金價短線調整，測試１８００支持

　　《股金豐采》隨著多個疫苗研發的好消息出現，加上之前困擾市場情緒的美國大選不明朗因
素消除，整體氣氛樂觀，風險資產近期獲得動能，避險資產包括黃金面對壓力。
　
　　金價在８月初還突破２０００元（美元．下同）關口，隨著美聯儲沒有進一步行動的預期，
美元又時不時因為避險需求反彈，黃金缺乏足夠的上行動能，只能轉頭下跌，回吐漲幅。原本大
部分時間是圍繞１９００元上落，但本周開始下行壓力明顯增加，現在考驗１８００元的支持。
　
＊美聯儲料暫無新動作＊
　
　　周三（２５日）經濟數據好壞不一。首次申請失業救濟金人數意外上漲，令大家擔心經濟現
狀。美聯儲會議記錄顯示，官員們將應市況而考慮調整買債計劃，但未必會加大規模。投資者現
在對於１２月會議現在普遍預期會按兵不動，不太會加大寬鬆力度。
　　美匯指數繼續疲軟，接近三個月低位，但對於數據和美聯儲會議紀錄反應有限。金價變動有
限，周三曾低見１８０１﹒６元，還是能守住１８００一線，最終收在１８０７﹒６元。
　　後市還是要關注央行決策，寬鬆大環境不變，金價即便回調也有限。加上耶倫將就任財長，
將給金價帶來支持，長期看漲趨勢暫時還沒有改變。
　
＊鉑金或上試挑戰１０００＊
　
　　其他貴金屬方面，鉑金延續升勢，隨著其他風險資產一同反彈，本月以來動能增強，正朝著
１０００元上攻，但要確認突破不容易。鈀金弱於鉑金，動能有限，連續上漲兩日，但持續運行
在２４００元下方，好在上行趨勢還未破壞。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）

（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，
本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金
（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財
務權益。）

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