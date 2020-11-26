《股金豐采－涂國彬》金價短線調整，測試１８００支持

《股金豐采》隨著多個疫苗研發的好消息出現，加上之前困擾市場情緒的美國大選不明朗因

素消除，整體氣氛樂觀，風險資產近期獲得動能，避險資產包括黃金面對壓力。



金價在８月初還突破２０００元（美元．下同）關口，隨著美聯儲沒有進一步行動的預期，

美元又時不時因為避險需求反彈，黃金缺乏足夠的上行動能，只能轉頭下跌，回吐漲幅。原本大

部分時間是圍繞１９００元上落，但本周開始下行壓力明顯增加，現在考驗１８００元的支持。



＊美聯儲料暫無新動作＊



周三（２５日）經濟數據好壞不一。首次申請失業救濟金人數意外上漲，令大家擔心經濟現

狀。美聯儲會議記錄顯示，官員們將應市況而考慮調整買債計劃，但未必會加大規模。投資者現

在對於１２月會議現在普遍預期會按兵不動，不太會加大寬鬆力度。

美匯指數繼續疲軟，接近三個月低位，但對於數據和美聯儲會議紀錄反應有限。金價變動有

限，周三曾低見１８０１﹒６元，還是能守住１８００一線，最終收在１８０７﹒６元。

後市還是要關注央行決策，寬鬆大環境不變，金價即便回調也有限。加上耶倫將就任財長，

將給金價帶來支持，長期看漲趨勢暫時還沒有改變。



＊鉑金或上試挑戰１０００＊



其他貴金屬方面，鉑金延續升勢，隨著其他風險資產一同反彈，本月以來動能增強，正朝著

１０００元上攻，但要確認突破不容易。鈀金弱於鉑金，動能有限，連續上漲兩日，但持續運行

在２４００元下方，好在上行趨勢還未破壞。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，

本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金

（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財

務權益。）

