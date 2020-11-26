《鍾之日記》新經濟力撐，恒指五連升

《鍾之日記》１１月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



感恩節假期前，美納指創新高。本港期結前夕，恆指今早好淡爭持，高開２５點，之後在

２６６１２點至２６７３１點區間窄幅上落。午後內險股及石油股升幅擴大，新經濟股力撐，恆

指以全日最高位收市報２６８１９點，升１４９點或升０﹒５６％，連升五個交易日。不過，主

板成交１１３６億元大減逾３６％。中石化（００３８６）全日揚４﹒９３％，報３﹒８３元，

為今日表現最佳藍籌；騰訊（００７００）升２﹒３％，報５８６元，成交居首有６４﹒８７億

元。



＊Ａ場成交萎縮至兩周低＊



國家主席習近平昨晚（２５日）終致電拜登祝賀他當選，中國外交部前高級官員傅瑩則在

《紐約時報》撰文為新背景下的中美關係初步定調。中美漸漸開啟新一頁，惟外圍市場回落，滬

深兩市今早低開後，短暫翻紅，但板塊個股始終跌多過升，尤以汽車、鋼鐵等板塊表現最弱。午

後，保險股暴力拉升，滬綜指再度倒升，收漲０﹒２２％，報３３６９﹒７３點近全日高位收市

；深成指跌幅收窄至０﹒４１％。深交所理事會創業板股票發行規範委員會召開工作會議，倡導

共同維護發行秩序，提高新股定價市場化水平。創業板全日跌０﹒２３％。兩市全日成交

７３３３億元人民幣，較昨日減少１５％，至近兩周最低。外資淨流入６０﹒３億元。



＊阿里健康扭虧，京東健康重燃新股熱＊



今年新冠肺炎疫情肆虐全球，多個國家都曾實施封城措施，令市場注視互聯網醫療的前境。

其中，阿里健康（００２４１）不負眾望，公布截至９月３０日止中期轉虧為盈，純利２﹒８億

元人民幣，期內集團收入約７１﹒６億元人幣，按年升７４％。集團解釋，扭虧的主因正正是用

戶「互聯網＋健康」意識提升，引致多項業務用戶數目快速增長。

阿里健康業績後，獲花旗重申其為首選買入股，稱公司將是網售處方藥有條件放開政策的主

要受益者，充分享受政策東風帶來的盈利紅利，目標價維持３０元不變。

阿里健康今日愈升愈有，全日進帳７﹒６％，報２１﹒２元；同業平安好醫生

（０１８３３）亦微彈０﹒４％。

而市場另一焦點，莫過於從京東（０９６１８）分拆上市的京東健康（０６６１８）。該股

今日起招股，計劃發售３﹒８１９億股，當中９５％為國際配售，５％為香港公開發售，每股招

股價介乎６２﹒８元至７０﹒５８元，集資最多２６９﹒５５億元。一手５０股，入場費

３５６４﹒５６元。

京東健康業務模式與阿里健康較為類似，主要依賴在網上賣藥。京東健康２０１９年收入達

１０８﹒４億元人幣，較阿里健康的９６億人幣，以及平醫的５０﹒７億人幣為高。此外，京東

健康自２０１７年以來一直有盈利，今年上半年經調整盈利就達到３﹒７億元人幣，按年增長

４６％，反觀阿里健康才剛扭虧為盈。因此有業內人士預料認購反應將非常熾熱。

另據外電報道，京東物流亦已在籌備明年上市事宜，估值約４００億美元（約３１２０億港

元）。京東近期分拆旗下業務上市的動作頻頻，該股今日升０﹒８％。



＊阿里一周年漲五成三，滬深港通受惠股齊高走＊



昨日市場憧憬二次上市的中概股獲納入互聯互通落空，阿里巴巴（０９９８８）昨走低後，

今日重新振作輕微反彈０﹒８％報２６９元，同時，今日亦是阿里上市一周年，收盤價較招股價

１７６元漲近５３％。

其他新經濟龍頭亦造好，美團（０３６９０）下周一（３０日）公布業績，漲幅最多，全日

升４﹒９％，重上３００元大關。市場預料，美團第三季收入增長約２４％，增速或較第二季加

快，但仍低於新冠肺炎疫情前平均４０％增長水平。小米集團（０１８１０）升１﹒７％，騰訊

控股（００７００）漲２﹒３％。

另外，昨日施政報告提出未盈利生物科技公司將會列在互聯互通選股範圍之內。市場預料恆

指公司於今年８月季檢才首次容許「Ｂ字股」納入恆生綜合指數系列，並在９月納入９家相關股

份，若互聯互通擴容以同一標準，該９家股份料為首先受惠北水股份。

最有機會率先納入互聯互通的Ｂ股齊齊走高，諾誠健華－Ｂ（０９９６９）抽升６﹒９％，

康希諾生物 Ｂ（０６１８５）升１﹒６％，康寧傑瑞製藥－Ｂ（０９９６６）升１﹒４％，沛

嘉醫療－Ｂ（０９９９６）升１﹒２％。



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