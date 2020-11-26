  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/11/2020 08:14

【拜登當選】習近平致電祝賀拜登當選：推動中美關係健康穩定發展

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家主席習近平２５日晚致電拜登祝賀他
當選美國總統。
　　習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國
際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控
分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業

　　同日，國家副主席王岐山致電賀錦麗，祝賀她當選美國副總統。

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/11/2020
【施政迴響】安永：將生物科技等企業納入互聯互通對市場影響正面
財經熱話25/11/2020
【施政迴響】萊坊料施政報告可短期刺激樓市成交　倡研市建局定位
香港要聞25/11/2020
【施政迴響】雷鼎鳴：香港無本土出口難振興經濟　需與大灣區合作
財經熱話25/11/2020
【施政迴響】美聯：房策主要集中公營房屋　短期私樓供應未變
中國故事25/11/2020
《神州經脈》科創板股票入滬股通標的　滬綜指跌幅創近一個月大
香港要聞25/11/2020
【施政報告】施政報告懶人包　房屋土地＋融入大灣區措施一文看清
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Maxcare離子超聲波洗牙器

【etnet Bonus】賞《一秒拳王》優先場門票

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>