《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家主席習近平２５日晚致電拜登祝賀他
當選美國總統。
習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國
際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控
分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業
。
同日，國家副主席王岐山致電賀錦麗，祝賀她當選美國副總統。
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇
26/11/2020 08:14
【拜登當選】習近平致電祝賀拜登當選：推動中美關係健康穩定發展
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家主席習近平２５日晚致電拜登祝賀他
當選美國總統。
習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國
際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控
分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業
。
同日，國家副主席王岐山致電賀錦麗，祝賀她當選美國副總統。
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇
|財經熱話25/11/2020
【施政迴響】安永：將生物科技等企業納入互聯互通對市場影響正面
|財經熱話25/11/2020
【施政迴響】萊坊料施政報告可短期刺激樓市成交 倡研市建局定位
|香港要聞25/11/2020
【施政迴響】雷鼎鳴：香港無本土出口難振興經濟 需與大灣區合作
|財經熱話25/11/2020
【施政迴響】美聯：房策主要集中公營房屋 短期私樓供應未變
|中國故事25/11/2020
《神州經脈》科創板股票入滬股通標的 滬綜指跌幅創近一個月大
|香港要聞25/11/2020
【施政報告】施政報告懶人包 房屋土地＋融入大灣區措施一文看清
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰