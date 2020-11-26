【拜登當選】習近平致電祝賀拜登當選：推動中美關係健康穩定發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家主席習近平２５日晚致電拜登祝賀他

當選美國總統。

習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國

際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控

分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業

。

同日，國家副主席王岐山致電賀錦麗，祝賀她當選美國副總統。

