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即市新聞

26/11/2020 09:05

《思前想後－郭思治》港股料需消化整固，中期尋頂形態不變

　　《思前想後》在匯控（００００５）急升帶動下，大市終突破今年７月７日之高位
２６７８２點。大市如動力不退，再往上望之目標該為今年２月１７日之高位２８０５５點。而
自９月２５日低位２３１２４點開始之上升，技術上該已漸發展成一中期升浪，只是此潮升浪累
積之升幅已達３９１６點（９月２５日低位２３１２４點升至１１月２５日早市之高位２７０４
０點），論幅度確不算少，故高台或需略作消化及整固。但需指出，整個中期續往上尋頂之形態
該不變。

＊市場憧憬經濟復甦推升原油需求＊
　
　　受新冠疫苗的樂觀消息支撐，市場憧憬經濟復甦推升原油需求，加上有指油組及盟友
（ＯＰＥＣ＋）傾向將明年１月增產２００萬桶的計劃至少推遲３個月以支撐油價，油價自４月
期油價一度跌至負值以來逐步回穩，自年中起大致反覆橫行，本月更自逾５個月低位回升，近日
再站於每桶４０美元之上。
　　眾誠能源（０２３３７）與中國森田企業集團訂立戰略合作框架協議，擬就石油及天然氣零
售及批發的運輸及存儲進行戰略合作，以利用雙方各自的資源及專業優勢加強競爭力，以及於能
源相關行業開拓市場。森田集團從事包括石油、天然氣的投資開發、生產銷售和國際貿易。眾誠
能源於２０１８年透過收購捷利物流將業務擴展至了能源運輸服務。截至目前，捷利物流及其附
屬公司共擁有及管理擁有超過１００輛危險品運輸車的車隊，包括石油運輸以及燃氣運輸車輛。
同時，捷利物流還為長春伊通河管理及營運石油運輸車輛，並就其業務向長春依通河及其附屬公
司租用燃氣運輸車輛。

＊眾誠能源分注候位買入中線部署＊

　　此外，眾誠能源亦於今年８月完成收購六十多個加油站，加速公司進入加油站、石油批發等
領域，冀將公司定位為以加油╱加氣╱充電站為主，並以其他能源及新能源為輔的專業化、科技
型零售服務商，相信市場憧憬經濟復甦推升原油需求，利好公司的未來業務（包括零售和批發
）。該公司預計在２０２０年底約管理及經營１００個加油及加氣網路（目前上市範圍）；
２０２１年底約２００至２５０個，重點併購內部和部分外部打包項目，部分聯營站（品牌加盟
╱託管站），至２０２３年底前希望達到有４００至５００個（打包收購項目５０％，聯營站
５０％）；目標在未來３至５年管理及經營１０００個加油╱加氣╱充電站網絡。
　　該公司主席分別在１１月４日買入５８﹒９萬股，均價６﹒０９元及１１月５日買入７７﹒
３萬股，均價６﹒３２元，反映主席看好公司未來發展。現時眾誠能源股價為７﹒６元，可考慮
分階段買入，作長線持有。由於股價自１１月４日低位５﹒９８元開始之上升，至２３日高位８
﹒１３元止計，累積之升幅已不算少，故技術上該有消化及回吐，最好是分注候位作中線部署。
《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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