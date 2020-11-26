《輪證高清－孫明哲》部署新上市科技指數牛熊證要注意甚麼？

《輪證高清》恆指服務公司於年中推出了恆生科技指數，篩選３０間最大市值的科技企業組
成指數，其中深受市場歡迎的Ａ﹒Ｔ﹒Ｍ﹒Ｘ﹒合共佔了超過３０％比重，因此投資者都相當關
注這個科技指數。相關衍生產品例如期貨、窩輪及牛熊證已於本周上市，而期權則預計明年上市
。從首日產品數量及資金流入情況來看，以牛證較受歡迎，本周一（２３日）首日上市有約
２００萬元流入牛證，投資者在部署這類新產品時要注意些甚麼呢？
＊產品走勢跟期貨而非指數＊
一隻指數由多隻股份組成，科技指數就有３０隻成分股，發行商如要買賣３０隻成分股為產
品作對沖，會涉及買賣差價、股份流通量、交易徵費等成本，對沖成本會很高，直接影響產品追
蹤指數的表現，因此發行商都會利用期貨對沖，正因為對沖工具的關係，產品的即市走勢是會跟
隨相關期貨跳動。事實上，期貨到期時會以現貨計算結算價，價值最終還是跟縱指數。投資者如
部署科技指數產品，要留意相關期貨走勢，這跟恆指產品跟縱期指一樣道理。
另外，現時大部分科技指數牛熊證的換股比率都是１００００兌１，由於相關期貨與恆指期
貨一樣，都是１點５０元上落，所以在計算敏感度時都與恆指產品一樣，理論上期貨變動約１０
點，這批產品就會變動約０﹒００１元，相信投資者應該很容易理解及習慣。
＊牛熊證的收回風險＊
科網股的波動性一般會較高，其指數隔晚裂口風險或即市波動性亦可能會較大，因此其牛熊
證的收回風險亦會增加，投資者在選擇牛熊證的時候要留意收回價與現貨價的距離，挑選合適收
回距離的牛熊證。另外，跟恆指牛熊證一樣，雖然牛熊證的即市走勢是跟期貨走，但決定收回事
件發生都是以現貨計算，投資者要經常觀察現貨水平，衡量收回風險。
現時相關牛熊證收回價及行使價有大約１００點差距，相當於指數約１﹒２％，雖然以百份
比計這差距較恆指牛熊證高，但同時預料科技指數會較恆指波動，若在計算剩餘價值期間指數有
超過１﹒２％變動，產品收回後有可能沒有剩餘價值，投資者要特別留意收回價，控制收回風險
。《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
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