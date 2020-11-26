《股林淘金－林家亨》道指突破３萬點，京東健康值吼

《股林淘金》美國候任總統拜登在周一（２３日）宣布任命上屆美聯儲主席耶倫出任財長，

特朗普政府亦宣布開始進行交接程序，對美股起到提振作用。皆因市場憧憬耶倫的財政政策風格

能夠配合美聯儲的貨幣政策，幫助美國的經濟復甦，從而帶動股市創新高。數個利好消息令投資

者一掃之前對疫情的恐慌，普遍暫時市場都消化了相關消息，所以有機會後市會出現技術性回吐

情況。同時，現時舊經濟股的升勢只是回到疫情前的合理估值水平，未來整體市況升浪都是要依

賴新經濟股的後繼潛力。投資者宜因應市況趁低吸納，吼高減持升幅過分之股份，保持資金的流

動性。



京東集團（０９６１８）分柝醫療健康平台，並在港以京東健康（０６６１８）上市。京東

健康最主要是提供零售藥房業務以及在線醫療健康服務，實現「醫、藥聯動」，打造閉環體系，

為用戶提供高質量的醫療健康服務。現時市場份額為２９﹒８％，覆蓋了超過２００個城市，擁

有７２﹒５百萬個年活躍用戶。按收入計京東健康，更較已經在港上市的阿里健康

（００２４１）、平安好醫生（０１８３３），達到１０８﹒４２億元人民幣。亦與超過

９０００家第三方商家、多家第三方醫院和醫療健康機構合作，建設中國最大的在線醫療健康平

台。同時，提供快速送達服務，顧客可按需求選擇當日達、次日達、３０分鐘、７＊２４的服務

。利用京東集團強大的客戶服務能力，提升京東健康的用戶體驗，從而幫助京東健康進一步鞏固

市場領先地位。料今次上市將會受市場資金追棒，投資者可以考慮在其招股時認購，並可作短中

期持有，宜設止蝕８％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

