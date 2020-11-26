【譚新強專訪】美倘疫情失控增戰爭風險，拜登高齡如計時炸彈

《經濟通通訊社記者俞瑾２６日報道》攬得逾８０００萬普選票、創下美國總統選舉史新紀

錄的拜登（Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ），本周接連公布重磅內閣名單；中國國家主席習近平亦最新致

電祝賀他當選。而拒不認輸的現任總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）雖認可聯邦總務署

開展交接程序，但就仍在推特上大談「舞弊、欺詐、操縱」。

面對選戰鬧劇及交替倒數，中環資產投資行政總裁譚新強對《經濟通通訊社》記者表示，共

和黨成功翻盤的機會相當渺茫，現時關注重點反而應是：一，特朗普冷待交接合作，不單或令１

月２０日前全美再死多十萬人，疫情失控更恐加深中美誤解乃至增加戰爭風險；二，高齡拜登未

來做不滿４年任期的機會高達一半，如同美國政治的「計時炸彈」。



＊拜登優勢超６百萬，法律戰成功機會渺＊



繼上周末喬治亞州經人手重新計票確認拜登以約０﹒３個百分點勝出，密歇根州、賓州、內

華達州本周相繼再確認拜登勝選，成為特朗普團隊的新一擊；最新數據顯示，普選票得票逾

８００４萬的拜登，領先特朗普的優勢擴大至逾６００萬票。

譚新強就指，美國選舉經常是「反民主」，如２０１６年，特朗普輸希拉里逾２８０萬票卻

入主白宮，共和黨輸民主黨逾千萬票卻掌控參議院；今次總統大選，普選票、選舉人票難得指向

同一方向－－特朗普大敗，有鑒於此，他認為特氏發起一系列法律戰企圖逆轉結果的成功機會「

相當渺茫」。



＊下月選舉人投票後，特或再難否認敗選＊



周二（２４日）仍在推特揚言「為了國家的利益，我們必須重佔上風」的特朗普到底幾時才

肯認輸？譚新強表示，特朗普現時拒絕認輸並不違法，因真正令他不可再否認敗選，可能要等到

１２月１４日各州選舉人正式投票。

現時來看，特氏拒展示風度儘早恭賀對手及開展全面權力交接，暫且不論外交、軍事上的風

險，單單抗疫這件頭等大事，都可能令全美因他的無為而治，在１月２０日前再多千萬例感染乃

至葬送十萬條人命（周二分別增近１８萬確診及逾２２００死）。他直言，這些在疫苗即將問世

前喪失的人命，是「最無謂的犧牲」。



＊缺交流加深誤解，搞鬥爭「唔死先算」＊



譚新強續稱，倘若美國疫情續失控，釀成覆水難收或神仙難救的效果，這個人口達３﹒３億

的超級大國，隨時掀起全球連鎖反應。首先是影響農作物、半導體出口，因早前已有巴西雞翼、

瑞典三文魚樣本病毒測試呈陽性的先例；其次是影響機組、船員、學生、學者、外交官往來，當

缺乏人民交往、文化交流，中美之間產生矛盾、加深誤解乃至增加戰爭的風險都會上升。

他直指，美國社會自大流行以來「從來沒有正常過」，處理新冠疫情失敗甚至差過百年前的

西班牙流感，現時可謂只剩下「三板斧」－－飛彈、印鈔機、幾間互聯網巨頭。拜登上台的最大

挑戰就是抗疫，倘若要搞中美鬥爭，就如同運動場上拉傷十字韌帶的選手，要「醫返自己、唔死

先算」。



＊拜登逾半機會難做滿任期，留意賀錦麗＊



跟關注拜登會否強硬反華相比，譚新強稱，賀錦麗的動向或更值關注，因拜登未來４年的死

亡率高達２３％，另可能有中風、心臟病、老人癡呆等風險，不能完成整個總統任期的機率高達

５０％，可能的憲政危機如同政治上的計時炸彈，賀錦麗值得重點留意。

他慨嘆，美國政治的「老人化」程度更甚於中國。克林頓、小布殊出生於１９４６年已夠

老，未料下一屆總統拜登竟然出生於１９４２年，且出生於１９４６年的特朗普已暗示

２０２４年將捲土重來，形容為「幾恐怖」。

