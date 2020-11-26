《法證攻防－林恩》小米第三季度業績

《法證攻防》小米（０１８１０）公布業績，小米集團２０２０年第三季度總收入達到人民

幣７２２億元，同比增長３４﹒５％。經調整淨利潤達到人民幣４１億元，同比增長１８﹒９％

。境外市場強勢增長，收入達到人民幣３９８億元，同比增長５２﹒１％，佔比高達５５％。小

米旗下的三大業務：智能手機、ＩｏＴ與生活消費產品、互聯網服務，分別佔收入６６％，

２５﹒１％以及８％。

對比去年同期和今年上季度的收入分布，２０２０年第三季度的智能手機佔比有明顯的提高

。智能手機業務收入同比增加４７﹒５％。出貨量按年增加４５﹒３％至４６﹒６百萬台，根據

Ｃａｎａｌｙｓ統計，第三季度，小米智能手機出貨量在中國大陸的市佔率由上年同期的

９﹒０％上升至１２﹒６％，穩居前四。但由於加強促銷的成本，智能手機分部毛利率由上年同

期的９﹒０％降至２０２０年第三季度的８﹒４％。

第三季度ＩｏＴ與生活消費產品部分的收入達到人民幣１８１億元，同比增長１６﹒１％。

根據第三方統計，小米電視在中國大陸出貨量連續第七個季度穩居第一位，全球電視出貨量繼續

穩居前五。在２０２０年９月，人工智能助理「小愛同學」月活躍用戶數同比增長３５﹒５％，

達到７８４０萬；米家Ａｐｐ的月活躍用戶數同比增長３４﹒２％，達到４３１０萬。

回顧之前的業績，２０２０年第一和第二季度，小米互聯網服務收入都維持在約人民幣５９

億元。第二季度同比增長２９﹒０％，佔總收入的１１﹒０％，其中廣告、遊戲及其他增值服務

均實現增長。然而，遊戲及金融科技業務收入減少，導致第三季度互聯網服務收入小幅減少至

５８億元；其中７億元來自境外，同比增長７５﹒６％。今年首三個季度，這個業務一直維持在

差不多的收入金額，沒有明顯提升。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

