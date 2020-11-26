  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/11/2020 10:03

《法證攻防－林恩》小米第三季度業績

　　《法證攻防》小米（０１８１０）公布業績，小米集團２０２０年第三季度總收入達到人民
幣７２２億元，同比增長３４﹒５％。經調整淨利潤達到人民幣４１億元，同比增長１８﹒９％
。境外市場強勢增長，收入達到人民幣３９８億元，同比增長５２﹒１％，佔比高達５５％。小
米旗下的三大業務：智能手機、ＩｏＴ與生活消費產品、互聯網服務，分別佔收入６６％，
２５﹒１％以及８％。
　　對比去年同期和今年上季度的收入分布，２０２０年第三季度的智能手機佔比有明顯的提高
。智能手機業務收入同比增加４７﹒５％。出貨量按年增加４５﹒３％至４６﹒６百萬台，根據
Ｃａｎａｌｙｓ統計，第三季度，小米智能手機出貨量在中國大陸的市佔率由上年同期的
９﹒０％上升至１２﹒６％，穩居前四。但由於加強促銷的成本，智能手機分部毛利率由上年同
期的９﹒０％降至２０２０年第三季度的８﹒４％。
　　第三季度ＩｏＴ與生活消費產品部分的收入達到人民幣１８１億元，同比增長１６﹒１％。
根據第三方統計，小米電視在中國大陸出貨量連續第七個季度穩居第一位，全球電視出貨量繼續
穩居前五。在２０２０年９月，人工智能助理「小愛同學」月活躍用戶數同比增長３５﹒５％，
達到７８４０萬；米家Ａｐｐ的月活躍用戶數同比增長３４﹒２％，達到４３１０萬。
　　回顧之前的業績，２０２０年第一和第二季度，小米互聯網服務收入都維持在約人民幣５９
億元。第二季度同比增長２９﹒０％，佔總收入的１１﹒０％，其中廣告、遊戲及其他增值服務
均實現增長。然而，遊戲及金融科技業務收入減少，導致第三季度互聯網服務收入小幅減少至
５８億元；其中７億元來自境外，同比增長７５﹒６％。今年首三個季度，這個業務一直維持在
差不多的收入金額，沒有明顯提升。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/11/2020
【施政迴響】安永：將生物科技等企業納入互聯互通對市場影響正面
財經熱話25/11/2020
【施政迴響】萊坊料施政報告可短期刺激樓市成交　倡研市建局定位
香港要聞25/11/2020
【施政迴響】雷鼎鳴：香港無本土出口難振興經濟　需與大灣區合作
財經熱話25/11/2020
【施政迴響】美聯：房策主要集中公營房屋　短期私樓供應未變
中國故事25/11/2020
《神州經脈》科創板股票入滬股通標的　滬綜指跌幅創近一個月大
香港要聞25/11/2020
【施政報告】施政報告懶人包　房屋土地＋融入大灣區措施一文看清
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Maxcare離子超聲波洗牙器

【etnet Bonus】賞《一秒拳王》優先場門票

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>