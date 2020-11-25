《華峰論證－張華峰》對施政報告金融政策的回應

《華峰論證》今日（２５日）特首林鄭月娥公布最新一份施政報告。施政報告以「砥礪前行

、重新出發」為題，正如特首所言，在現時的大環境、大氣候之下，市民是期望特區政府高層有

迎難而上的決心，帶領香港從「黑暴」、「疫（逆）境」之下，重新走上復甦之路。筆者希望特

首能做好「領航員」的角色，為香港排難解憂。



說回施政報告，在金融政策方面，中央繼續支持香港鞏固和提升國際金融中心地位，同意在

香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股票在符合特定條件下，納入「互聯互通」的選

股範圍。這將可進一步優化互聯互通機制，為內地和香港兩地投資者提供更多投資選擇，我們業

界對此表示歡迎。



但筆者特別想指出，今次擴大互聯互通並無納入創新科技公司像阿里巴巴（０９９８８）、

京東（０９６１８）等在港以第二上市方式上市的股份，我真的感到很失望。有不少市場關注的

股份都準備以第二上市方式來港掛牌，而這類內地公司亦一直是內地投資者所熟悉。如果能夠將

這類股份納入互聯互通機制，將可大大激活本地股票市場，配合港交所（００３８８）計劃推出

「Ｆｉｎｉ」縮短ＩＰＯ運作時間，更能減低因外圍市場波動而引起的風險，筆者深信香港股票

市場能夠成為全球ＩＰＯ市場的焦點。



其實這幾年來，筆者和業界代表多次與財庫局、財爺甚至特首見面時，都必然積極向他們爭

取擴大互聯互通範圍，除了要求將以上的股份納入以外，我們還提及過要儘快落實「ＥＴＦ通」

、「債券南向通」等等。就此，我希望政府要再接再厲，進一步擴大滬深港通機制的涵蓋範圍，

盡快爭取更多產品，包括第二上市方式上市的股份納入區互聯互通內。



特首同時宣布將推動放寬香港房地產投資信託基金以及加快落實「跨境理財通」，令香港發

展成為亞洲區蓬勃的房託基金市場及大灣區財富管理中心，就此筆者都歡迎這些金融政策。



不過我想強調，我所屬的金融服務界，一直強烈促請政府帶領我們進入大灣區金融市場，所

以我早前提出「單一通行證」建議，讓我們擁有豐富經驗的本地中小券商能夠進入灣區開設辦事

處，為灣區投資者提供多元化的金融服務，但可惜在今次施政報告中仍然沒有正面回應。我希望

政府在這一方面要加緊工作，幫助我們業界搭建通往內地金融場的「橋樑」，讓我們業界可以一

展所長，為大灣區的金融發展出一分力！

《立法會金融服務界議員 經濟民生聯盟副主席張華峰》

