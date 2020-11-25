《豪匯有期－陳健豪》金價見頂但１７５０－１７７０附近可低吸

《豪匯有期》反映美元兌６隻主要貨幣匯價的美匯指數在過去一個月持續下跌超過２％，雖

然仍然未跌穿９月份、同時是今年低位的９１﹒７，但暫時仍未見到明顯反彈動力，美元要反彈

仍需要導火線。



近日市場炒作的主題，自然是候任總統拜登的內閣新班子，媒體已不停報道多位有豐富相關

經驗的前官員出任要職，其中財長將由前聯儲局主席耶倫出任。大家對她仍然印象深刻，以往當

她出任聯儲局主席時，都體現其鴿派觀點，在她任內一直將利率壓低。而她亦曾在公開場合指出

，在低通脹環境，政府增加借貸融資支出並無問題，市場自然根據其往績推斷未來一年拜登政府

將大開庫房振興經濟，利率又保持在極低環境，即整體方向美國財政赤字壓力大增同時利率難升

，美元將繼續維持弱勢機會極高。



金價則由歷史高位２０７５美元大幅調整了１３％，令市場開始質疑金價牛市玩完。金價的

見頂訊號最早期源於８月份在歷史高位２０７５，只用了短短４個交易日急跌至１８６０開始，

而三星期前於１１月９日當第一間藥廠公布疫苗即將面世的好消息而單日急跌１００美元開始正

式獲得確認，已知道金價短期失去上升動力。加上過去十個交易日金價亦未能收復失地，在大陰

燭急跌後在低位整固、未能收復失地，自然進一步吸引淡友進場而好友陸續平倉。近日美匯指數

雖然未有大幅轉強的條件，但亦見在低位９２水平下似乎出現喘穩跡象，加上一眾外幣在貨幣政

策及經濟上，其實都是五十步笑百步，視乎市場在日升日跌的情況下以甚麼藉口炒作而已。



不過在多間藥廠公布疫苗好消息，市場已提早預期明年的復甦概念，而觀乎近數星期多間央

行言論，似乎環球央行息口已見底。其中上周澳洲央行直言不會推行負利率，即央行息率在

０﹒１％見底。最近又見新西蘭先後有官員溫馨提示擔心匯價太高而影響出口、亦見財長出口指

樓價升勢過急，意味新西蘭亦難以推行負利率。當然，環球央行如聯儲局、澳洲央行及新西蘭央

行在未來數年同樣難有加息機會，其中新西蘭央行相信更加連提加息時間表的機會亦不高，因為

本身其０﹒２５％的息率已經比其餘央行為高，亦比澳洲央行為高，相信短期內將令紐元繼續保

持強勢，或要挑戰０﹒７０６０－０﹒７１８０的關鍵阻力區。但同時低息環境持續亦將令金價

在低位出現承接，預期強大支持區將在１７５０－１７８０，此位同時乃今年自１４５０急升至

２０７５後回吐的５０％，在１８００下方吸納金價仍然有其吸引力。

《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》

