復星醫藥（０２１９６）建議發Ａ股集資最多４９﹒８億人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６） 公布，建議
非公開發行不超過１﹒２８億股Ａ股，集資不超過４９﹒８億元（人民幣．下同）。
該集團擬向不超過３５名特定投資者發行Ａ股，發行價格不低於定價基準日前２０個交易日
Ａ股均價，集資所得用於創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備涉約２２﹒２億元、原料
藥及制劑集約化綜合性基地涉約１３﹒５億元和補充流動資金涉約１４億元。（ｗｈ）
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