《日入而息》林鄭指無意圖競逐連任，教育局推通識科改革



《今天重點》﹡林鄭月娥稱沒有意圖透過今次施政報告競逐連任；大灣區被污名化，青年就

業計劃不是送走年輕人；承諾改善採樣方法，進一步指定酒店；將恢復每月

一次到立法會回應質詢；強制市民用安心出行程式打卡或引起反彈；港人需

要務實的政府，籲各位齊心求同存異；發展局局長將獲授權處理建屋問題，

加快供應；冀北環線盡快上馬，基建先行促北區發展；下次訪京將爭取中央

支持本港旅遊業；未來會有更多金融產品可互聯互通；容許僱員提早領取強

積金供款非適當做法；將會見各政府部門首長，要求檢視工作程序；冀與醫

學界對話，爭取放寬引入海外醫生；

﹡林鄭冀劏房租津租管雙軌進行，儘快就租管提交草案；部分自僱人士得不到

支援，林鄭要求政務司司長再檢視

﹡陳帆稱「港車北上」不設配額，每次停留不超過３０日；機管局入股珠海機

場可發揮協同效應；發展局表示東涌新市鎮可望２０２４年提供１萬公屋單

位；運房局表示下一期「綠置居」首批２１００伙明年５月推；陳帆稱目前

看不到數據支持需撤銷住宅市場「辣招」

﹡聶德權稱現職公務員將全體一次過宣誓及簽聲明；公務員拒簽聲明定影響升

遷，會否停職須探討

﹡楊潤雄指通識科必修必考只設合格與否，教科書須審批



《即日市況》﹡美股今晚休市，港股成交大減，全日升１４９點收２６８１９



《深滬股市》﹡滬綜指倒升０﹒２２％近高位收市，成交額兩周低



《美元匯價》﹡紐元有望上試０﹒７１５０；歐元最新報１﹒１９０８╱１０，日圓最新報

１０４﹒２８╱３０



《公司業績》﹡萬華媒體（００４２６）半年虧損擴大至近９５９萬元，不派息

﹡嘉藝控股（０１０２５）中期虧損擴大至１６４８﹒９萬元，不派息

﹡愛高（００３２８）中期虧損收窄至１﹒５８億元，不派息

﹡新源萬恆（０２３２６）中期虧損擴大至４０４２萬元，不派息

﹡昊天國際（０１３４１）中期虧損擴大至９０００萬元，不派息

﹡易生活（００２２３）中期虧損收窄至１０２３﹒５萬元，不派息

﹡金侖控股（０１７８３）中期虧損擴大至６０１﹒５萬元，不派息

﹡阿爾法企業（００９４８）中期虧損收窄至３３４﹒３萬元，不派息

﹡信銘生命（００４７４）中期虧損擴大至４﹒３億元，不派息

﹡冠亞商業（００１０４）中期溢利４０１１萬元，升逾８８％，不派息

﹡英皇娛樂酒店（００２９６）半年盈轉虧損１﹒４２億元，息１﹒５仙

﹡英皇國際（００１６３）中期虧損擴至９﹒９億元，派息１﹒２仙

﹡茂盛控股（０００２２）六個月虧蝕增至２４０４萬元，不派息

﹡位元堂（００８９７）中期盈轉虧蝕２﹒３３億元，不派息

﹡利標品牌（００７８７）中期虧損擴大至１﹒２２億美元，不派息

﹡ＥＣＩ（０８０１３）年度溢利３６５﹒５萬元，升近３﹒２倍，不派息

﹡ＭＯＳ ＨＯＵＳＥ（０１６５３）中期盈轉虧蝕１８９﹒２萬元，不派息

﹡久康國際（００８５０）六個月虧損收窄至３９２９萬元，不派息

﹡千盛集團（０８４７５）年度虧損擴大至７４０﹒５萬坡元，不派息

﹡大家樂（００３４１）中期純利１﹒６億按年增８﹒４％，派息１０仙

﹡中國水務（００８５５）半年少賺６％至８﹒２６億元，息１５仙

﹡世界華文（００６８５）中期盈轉虧４９０萬美元，不派息

﹡宏基集團（０１７１８）中期虧損收窄至５７１萬元，不派息

﹡國際商業結算（００１４７）中期虧損擴大至５０２８﹒９萬元，不派息

﹡上諭集團（０１６３３）中期盈轉虧蝕１５４８﹒４萬元，不派息

﹡大昌（０００８８）中期盈轉虧蝕１０６０萬元，派息０﹒１２元

﹡雅天妮（００７８９）中期盈轉虧蝕１７９７萬元，不派息

﹡李氏大藥廠（００９５０）第三季純利跌約４０％至２５０２萬元，不派息

﹡廸生創建（００１１３）中期純利按年升１２﹒１％至１﹒３３億元，派中

期息８仙

﹡三和建築集團（０３８２２）中期盈轉虧蝕４２９０﹒３萬元，不派中期息

﹡世紀娛樂國際（００９５９）中期虧損收窄至６１６﹒８萬元，不派中期息

﹡偉俊集團控股（０１０１３）中期虧損擴大至１７７５﹒８萬，不派中期息

﹡景福集團（００２８０）中期純利按年升５﹒４４倍，不派中期息

﹡六福集團（００５９０）中期純利跌４１％至２﹒９億，派中期及特息共

０﹒５元



《公司資訊》﹡太古附屬公司Ｃａｄｅｌｅｒ於挪威上市累計投標期結束

﹡中軟國際（００３５４）進駐蘇州高鐵新城開發車聯網解決方案

﹡交行（０３３２８）完成中資行首單境外永續債發行，規模２８億美元

﹡君實生物（０１８７７）公布偶聯劑Ｉ期臨床研究

﹡招商局置地（００９７８）與四公司合作開發南京江北新區

﹡香港生力啤（００２３６）內地啤酒廠因合約期滿而清盤合營公司

﹡香港寬頻（０１３１０）訂立５５億元再融資協議，用於贖回優先票據

﹡惠生國際（０１３４０）已重啟豬肉業務將與供應商簽訂生豬訂單

﹡匯豐推出探「塑」潔淨水域計劃，為期三年

﹡威勝控股（０３３９３）附屬獲南方電網約２億元人民幣合同

﹡中國華融（０２７９９）李欣辭任執行董事及總裁

﹡華誼騰訊娛樂（００４１９）王忠軍將停止擔任首席執行官等職務，由袁海

波接任

﹡聯交所表示星辰通信（０１１５５）１２月１日起將取消上市地位

﹡大唐集團（０２１１７）明起招股，入場費４５５４﹒１１元

﹡李嘉誠及李澤鉅續增持長實（０１１１３）７０﹒２５萬股

﹡大家樂（００３４１）對下半年業務感樂觀，料店舖數量錄淨增長；內地業

務已重回疫情前水平，將集中大灣區發展

﹡壹傳媒（００２８２）附屬公司就出售台灣一物業與獨立第三方簽訂意向書



《國企紅籌》﹡南航通航混改落地，南航（０１０５５）仍保持控股地位



《神州民企》﹡騰訊（００７００）申請量子技術多項專利，提升量子芯片算力



《中國要聞》﹡工信部劉烈宏稱中國５Ｇ獨立組網初步實現規模商用

﹡加強網絡數據安全，騰訊、阿里等百家企業簽自律公約

﹡特斯拉擬投資４２００萬元在中國建廠生產充電設備

﹡商務部表示穩定和擴大汽車消費，提振家電家具消費

﹡華能集團「十四五」天津投資５００億，發展氫能領域

﹡廣電總局表示加快廣播電視媒體深度融合，向移動端傾斜

﹡神州優車購福田汽車涉違規罰５０萬，陸正耀罰２０萬

﹡新疆證監局表示場外配資存風險，中天在線不具業務資質

﹡人行表示開展拒收現金集中整治和長效機制建設工作；人行報告指前十月金

融部門向實體讓利約１﹒２５萬億

﹡工行與國家管網集團簽署戰略合作協議

﹡中央批准張延昆任北京市委副書記

﹡自然資源部等明確農民宅基地可由城鎮戶籍子女繼承

﹡東盟博覽會明日廣西南寧開幕，習近平將視頻致辭

﹡上海將給予自貿區開展離岸業務企業最高千萬扶持資金

﹡人行８００億逆回購利率持平，淨投放１００億

﹡傅瑩美媒撰文：中美可通過解決彼此關切發展競合關係

﹡深圳住建局表示物業不得通過斷水等方式驅趕蛋殼租戶

﹡上清所拓展人民幣外匯交易清算業務品種和期限

﹡李禮輝稱取代微信支付寶尚待觀察，屬市場抉擇過程

﹡英國將斥資２﹒５億英鎊助電訊商在５Ｇ建設擺脫華為

﹡貿協後訂貨抵港，中國上月進口美國大豆同比增近兩倍

﹡永煤新違約債券觸發交叉保護條款，獲十日寬限期和解

﹡聯博集團表示債市違約事件會讓價格表現更趨成熟

﹡阿里參與投資成立實業公司，後者法定人為申通董事長

﹡內地放開國內航線旅客運輸價，強化市場決定價格機制

﹡聯博集團表示三因素支撐中國明年ＧＤＰ增速高於８％

﹡外交部表示李克強下周一出席上合組織首腦（總理）會議

﹡中韓外長會談達成十項共識，逐步擴大快捷通道範圍

﹡財政部表示１－１０月國企營業總收入同比轉增０﹒２％

﹡肖鋼稱開發盤活存量房的金融工具勢在必行



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％，報１３８４５﹒６６點



《其他消息》﹡鄭若驊赴深圳簽署相互執行仲裁裁決補充安排

﹡保就業計劃新一批僱主名單，香港飛機工程獲最多補貼；新一批保就業名單

補貼額１６億涵蓋７﹒２萬僱員

﹡陳茂波稱房託基金守則建議修訂諮詢結果年底前公布

﹡聶德權稱現職公務員將全體一次過宣誓及簽聲明；公務員拒簽聲明定影響升

遷，會否停職須探討

﹡陳帆稱目前看不到數據支持需撤銷住宅市場「辣招」

﹡楊潤雄稱通識科必修必考只設合格與否，教科書須審批

﹡新一批銀債下周二起接受認購

﹡「優秀人才入境計劃」配額增至２０００名

﹡利嘉閣表示第四波疫情爆發，料第四季樓價跌逾１﹒５％

﹡差估署１０月樓價指數按月跌０﹒５７％，創近六個月低

﹡深股通額度全日用３９﹒８億元；滬股通額度全日用４１﹒４億元，陸股通

淨流入６０億

﹡調查指港人在疫情期間管理財務更困難及曾增加投資

﹡啟德跑道住宅地明截標，華坊料可售３３－３６億元

﹡雅居樂陳氏家族大埔滘住宅地次標價僅低５﹒１％



《答問大會》﹡林鄭月娥稱沒有意圖透過今次施政報告競逐連任；大灣區被污名化，青年就

業計劃不是送走年輕人；承諾改善採樣方法，進一步指定酒店；將恢復每月

一次到立法會回應質詢；強制市民用安心出行程式打卡或引起反彈；港人需

要務實的政府，籲各位齊心求同存異；發展局局長將獲授權處理建屋問題，

加快供應；冀北環線盡快上馬，基建先行促北區發展；下次訪京將爭取中央

支持本港旅遊業；未來會有更多金融產品可互聯互通；容許僱員提早領取強

積金供款非適當做法；將會見各政府部門首長，要求檢視工作程序；冀與醫

學界對話，爭取放寬引入海外醫生；

﹡林鄭冀劏房租津租管雙軌進行，儘快就租管提交草案；部分自僱人士得不到

支援，林鄭要求政務司司長再檢視

﹡陳帆稱「港車北上」不設配額，每次停留不超過３０日；機管局入股珠海機

場可發揮協同效應

﹡發展局表示東涌新市鎮可望２０２４年提供１萬公屋單位

﹡運房局表示下一期「綠置居」首批２１００伙明年５月推

﹡工總樂見港府回應工業新常態

﹡中銀香港表示施政報告強化兩地合作助經濟加快復甦

﹡花旗表示施政報告房策無驚喜，若不減辣短價樓價平穩

﹡海洋公園歡迎躍動港島南計劃，感謝珍寶海鮮舫業主

﹡高力國際表示金融措施鞏固香港作為國際金融中心地位

﹡羅兵咸永道冀互聯互通成熟時，進一步擴容至新股通

﹡回應特首為議員監誓有否問題，林鄭稱可互相制衡



《新冠肺炎》﹡本港新增８１宗確診，跳舞群組再多５９宗共３１１宗

﹡民政總署明天起暫停借場進行舞蹈唱歌活動，演出除外

﹡金域檢驗誤發陰性短訊，醫管局：將按合約條款跟進

﹡中央同意提供國產疫苗，傳港府預留８４億元採購

﹡北京新發地停售水產、冰鮮、凍品，冷庫全部清理消殺

﹡民航局收緊運輸防疫，進口貨物與其他不混裝不交集

﹡陳肇始稱私家醫生周六起可強制懷疑病人檢測

﹡渣打香港調整分行營業時間

﹡華南城一員工確診，市傳有投行人士出席同一宴會

﹡匯豐明日起調整分行服務時間

﹡聶德權稱防疫抗疫基金預留６６億，提供３萬時限職位

﹡大新銀行明日起暫時調整全線分行營業時間

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