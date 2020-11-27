《日出而作》疫情拖累英法德市低收，油組憂明年初供應過剩

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 假 期 休 市
標普５００ 假 期 休 市
納斯達克 假 期 休 市
倫敦富時１００ ６３６２﹒９３ 跌 ２８﹒１６點╱０﹒４４％
法蘭克福ＤＡＸ １３２８６﹒５７ 跌 ３﹒２３點╱０﹒０２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５６６﹒７９ 跌 ４﹒５０點╱０﹒０８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０４﹒２８，歐元兌美元１﹒１９１３
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