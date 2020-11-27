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27/11/2020 07:46

《日出而作》疫情拖累英法德市低收，油組憂明年初供應過剩

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　　　　　　　假　期　休　市
　　　　　　　　標普５００　　　　　　　　　　　假　期　休　市
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　　　　　　假　期　休　市
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　６３６２﹒９３　　跌　　２８﹒１６點╱０﹒４４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２８６﹒５７　　跌　　　３﹒２３點╱０﹒０２％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５６６﹒７９　　跌　　　４﹒５０點╱０﹒０８％

　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０４﹒２８，歐元兌美元１﹒１９１３

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