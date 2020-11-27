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即市新聞

27/11/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》又是時候提防短期調整

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和４０％
，局勢則均仍屬顯著向好。昨晚（２６日）美股假期休市，港股的波幅縮窄。恆指陰陽燭日線圖
上，短期升勢仍在，「一浪高於一浪」的局勢未被破壞。然而，於小時圖上，本周三（２５日）
下午的跌勢非常急速，但昨天好友反攻，收復了部分失地。若大家細心觀察，會留意到指數一直
在沿著保歷加通道中軸攀升，惟升勢只宜被視作反彈。只要本周三低位２６５９１支持失守，指
數將跌浪再現。
　　今天（２７日）為１１月份期貨，期權到期日，下周一（３０日）則為１１月份場外股票期
權到期日，相信大戶已經接近完成轉倉行動，這正是昨天大市被鎖於窄幅內上落的原因。日線圖
ＳＴＣ的％Ｋ料快將跌回％Ｄ之下，正式發出沽空訊號；本欄依然認為，港股短期調整雖並沒有
如預期般於一周前出現，已經迫在眉睫。本周大市往上突破後，再升幅度不算大；看來，又是時
候提防短期調整正式展開了。下周二（１日）或以後？須作進一步觀察。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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