《運籌帷幄－梁業豪》又是時候提防短期調整

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和４０％

，局勢則均仍屬顯著向好。昨晚（２６日）美股假期休市，港股的波幅縮窄。恆指陰陽燭日線圖

上，短期升勢仍在，「一浪高於一浪」的局勢未被破壞。然而，於小時圖上，本周三（２５日）

下午的跌勢非常急速，但昨天好友反攻，收復了部分失地。若大家細心觀察，會留意到指數一直

在沿著保歷加通道中軸攀升，惟升勢只宜被視作反彈。只要本周三低位２６５９１支持失守，指

數將跌浪再現。

今天（２７日）為１１月份期貨，期權到期日，下周一（３０日）則為１１月份場外股票期

權到期日，相信大戶已經接近完成轉倉行動，這正是昨天大市被鎖於窄幅內上落的原因。日線圖

ＳＴＣ的％Ｋ料快將跌回％Ｄ之下，正式發出沽空訊號；本欄依然認為，港股短期調整雖並沒有

如預期般於一周前出現，已經迫在眉睫。本周大市往上突破後，再升幅度不算大；看來，又是時

候提防短期調整正式展開了。下周二（１日）或以後？須作進一步觀察。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

