《缸邊隨筆－石鏡泉》疫苗的黑暗面

《缸邊隨筆》市場為有疫苗而升，但疫苗有些黑暗面，可以讓股市陰溝翻船。
撇除疫苗開發公司所稱的有９０％、９５％有效（那不過是個統計學上的計算，實際有效性
，未必如此高），有幾項問題未有答案。
Ｍｏｄｅｒｎａ稱其控制組中有７位重症者。但怎叫做重症？有沒有住院？Ｍｏｄｅｒｎａ
無交代。在統計學上，「７位」肯定是個小數目，任何加一、減一，都使風險讀數大變化。
一個較重要的數據是有沒有一宗案例是可免病或免死，但這個極其關鍵的數據並沒有公布出
來。
＊疫苗副作用沒有公布＊
疫苗公司有很好的公關，如果有確切證據，說明疫苗真可防到染病或可免死，這個公關一定
以大標題標出，又或放在公告的第一段。今時，有嗎？無囉，即是會不會是卸膊，避重就輕？
Ｍｏｄｅｒｎａ和輝瑞沒有公布注射疫苗有甚麼副作用，他們的疫苗是今月初出爐，今月底
送審，肯定會被批准使用。但一般新疫苗要在接種半年至一年後，才確知有幾多副作用。美國醫
衛局也沒有公布以甚麼標準來審批這些疫苗，光是口頭講安全，是無用的。結果是不少人，包括
危險的前線醫務人員在內，會勇敢地自己去做白老鼠，中國的陳薇就不同，自己先打一針，
Ｍｏｄｅｒｎａ和輝瑞的ＣＥＯ也會身先士卒嗎？至今未聽聞他們有此壯志。所以輝瑞ＣＥＯ在
公布有疫苗當日，輝瑞股價開市升１５％，沽股是聰明的。英國合約法中有句：Ｃａｖｅａｔ
ｅｍｐｔｏｒ﹐ｂｕｙｅｒ ｂｅｗａｒｅ，買家小心又或西瓜共蟹唔識莫買。不過，我們對疫
苗認識多少，會否是焗買？
另外是，兩家公司都沒有公布疫苗的防疫期是多長。一個月？兩個月？六個月？不知，因為
疫苗未出世、未全面調研過。
嗱！如果明春注射後，有三、四宗有嚴重副作用，有三、四宗注射疫苗後仍中招，有三、四
宗證明疫苗保障不染病期短於半年，則市場認為今時的有疫苗，經濟可復甦的假設要怎變了？
有接受過疫苗試劑的試驗人士表示，打第一針，沒甚麼大反應，打第二針就會不舒服逾一天
，要告假在家躺；這個第二針，會否嚇怕不少接種者？
要有７０％以上人接種了疫苗，這個社會才可有集體免疫，美國人會這麼齊心嗎？所以估計
美國疫情要延至２０２１年底。《資深投資者 石鏡泉》
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
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